１７日前引けの日経平均株価は前営業日比５２１円５８銭高の６万９９２６円０８銭と続伸。前場のプライム市場の売買高概算は９億６１２６万株、売買代金概算は５兆２６２５億円。値上がり銘柄数は１２００、対して値下がり銘柄数は３１７、変わらずは４６銘柄だった。



きょう前場の東京株式市場は、前日の米国株市場での半導体株安を受けて朝方は軟調なスタートだったが、寄り後は一貫して買いが流入し次第高の展開に変わった。米国とイランの間で戦闘終結に向けた覚書に署名されたことで、原油先物価格が下落し、長期金利が低下するなか、株式市場はリスク選好の地合いとなっている。日経平均は再び７万円台を目前に捉えている。値上がり銘柄数も１２００に達し、プライム市場全体の７７％を占めている。業種別では機械や銀行が高く、３３業種中２４業種が上昇した。



個別ではキオクシアホールディングス＜２８５Ａ．Ｔ＞が朝安から切り返し５連騰、レーザーテック＜6920＞の上げ足の強さが目立つ。太陽誘電＜6976＞、村田製作所＜6981＞が物色人気。イビデン＜4062＞も上昇した。みずほフィナンシャルグループ＜8411＞などメガバンクが買われ、ＩＨＩ＜7013＞も堅調。タムロン＜7740＞、三井ハイテック＜6966＞が急騰した。日本ケミコン＜6997＞、日本電波工業＜6779＞も大幅高。半面、ソフトバンクグループ＜9984＞が売りに押され、ＪＸ金属＜5016＞、三井金属＜5706＞は上昇一服。レゾナック・ホールディングス＜4004＞も冴えない。日本郵船＜9101＞など海運株が軟調。Ｌｉｎｋ－Ｕグループ＜4446＞が大きく値を下げ、Ｔ＆Ｄホールディングス＜8795＞も安い。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

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