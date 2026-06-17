391万回以上再生され15万「いいね」を集めているのは、帰宅した飼い主さんに「おかえり」を伝えている様子。投稿には、視聴者から「こんなんで待ってられたら泣けますね」「全力の『おかえりーーー！』がたまらない」「帰って来るの待ってたんだね」と感動のコメントが届いています。

【動画：テラスでお留守番していた猫→背後まで来ていた『飼い主』に気づいた瞬間…尊すぎる光景】

「ただいま」

Instagramアカウント「azu_l_fam」に投稿されたのは、元野良猫の茶トラ猫「まろちゃん」が飼い主さんを出迎えるときの様子。まろちゃんには専用のテラスがあり、そこでお留守番をしていることが多いようです。

テラスから飼い主さんの姿が見えたのか、まろちゃんは一点を見つめていたとのこと。そして飼い主さんが窓のそばまで来たことに気づいたのか、その場で甲高く「にゃん、にゃん！」と鳴いたといいます。

全身で「おかえり」

そしてくるっと飼い主さんに向き直るや否や、特大の「にゃあーーーーーん！！！」が飛び出したとのこと。大きく開いたお口から出てきた声は、確実に「おかえりーーーー！」と言っているに違いありません。

次の瞬間には、まろちゃんは乗っていた台から素早く下り、テラスを駆け抜けてきたそう。まろちゃん専用の出入り口から家の中に入ると、飼い主さんの足元へまっしぐら。駆け寄ってくるあいだも特大の「にゃあーーーーん！」をくれたそうですよ。

猫ファーストの飼い主さん

飼い主さんのおうちには、2匹のわんちゃんと11匹の猫ちゃんが暮らしているそう。それでもまろちゃんだけの専用テラスがあるのは、猫白血病キャリアだからなのだそうです。ほかの猫ちゃんと一緒に過ごせない分、テラスを作ってのびのび過ごせるようにしてあげたのでしょう。

テラスには、もちろん脱走できないよう網が張り巡らされているとのこと。キャットウォークもあり、まろちゃんは日向ぼっこをしながら快適な猫生を過ごしているそうです。

まろちゃんの熱烈なお出迎えを見守った視聴者からは、「素晴らしいベランダだね」「脱走対策しっかりされて猫ちゃんお外も見れて最高ですね」「ねこちゃんファーストの設備が凄いですね」と温かいコメントも寄せられていました。

Instagramアカウント「azu_l_fam」には、まろちゃんのほか、一緒に暮らしているわんちゃんや猫ちゃんたちの可愛い姿も投稿されていますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「azu_l_fam」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。