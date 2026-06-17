YOSHIKIが、米・ロサンゼルスから緊急帰国し、日本時間の6月18日に東京国際フォーラムにて日本で初開催される世界的イベント＜Global Citizen LIVE : Tokyo＞にヘッドライナーとして出演する。これに伴い、公演終了後の22時より公式配信番組『YOSHIKI CHANNEL』にて都内某所から特別生放送を実施することを発表した。

配信は、ニコニコチャンネルおよびYouTubeチャンネルのメンバーシップにて実施し、一部内容はYouTubeにて一般公開される。

＜Global Citizen LIVE : Tokyo＞は、極度の貧困の撲滅を目指す国際NGO「Global Citizen」が主催する世界的チャリティイベントだ。2008年の設立以来、同団体は世界中で500億ドル（約8兆円）を超える支援を実現し、13億人以上の生活に影響を与えてきたという。イベントにはこれまでビヨンセ、コールドプレイ、BTS、BLACKPINK、リアーナら世界的アーティストが多数出演している。

番組では、＜Global Citizen LIVE : Tokyo＞公演直後の心境や、先日ニューヨークで開催された＜Entertainment Community Fund＞の年次ガラにて、1910年に創設された同団体の116年の歴史において、日本人アーティストとして初めて同団体最高栄誉「Medal of Honor」を受賞した際のエピソードに加え、さらに、7月に予定されているフランス・パリでの＜Japan Expo Paris＞の出演にも触れられる予定。

◆ニコニコチャンネル（日本）

そして、“世界への第2章”の幕開けとなる7月16 日・17日にロサンゼルスのウォルト・ディズニー・コンサートホールで開催されるクラシカルコンサート＜SCARLET NIGHT & VIOLET NIGHT＞の2公演に込める思いについても明かされるとのことなので、ぜひチェックしていただきたい。

◾️＜Japan Expo Paris 2026 25周年記念＞

出演日：2026年7月10日（金）予定

会場：フランス・パリ（Paris Nord Villepinte）

公式ページ：https://paris.japan-expo.com/fr/editions/jep26/evenements/yoshiki-concertevenement

◾️＜YOSHIKI CLASSICAL 2026 IN LOS ANGELES at WALT DISNEY CONCERT HALL “SCARLET NIGHT & VIOLET NIGHT”＞ 日程：現地時間 2026年7月16日（木）、17日（金）

会場：ウォルト・ディズニー・コンサートホール

タイトル：「Scarlet Night」「Violet Night」 チケット詳細：https://www.yoshiki.net/disneyhall2026

詳細：https://jp.yoshiki.net/info/8007/

◾️＜『EVENING / BREAKFAST with YOSHIKI 2026 in TOKYO JAPAN』 100th ANNIVERSARY＞

会場：グランドハイアット東京 ボールルーム

公演数：5公演

詳細リンク：https://jp.yoshiki.net/info/8068/ ＜ディナーショー公演概要＞

チケット料金：

Breakfast Show 98,000円（税込）

Dinner Show 110,000円（税込）

VIP プレミアムパッケージ 300,000円（税込）＊昼夜全5公演で販売（チケット代含む）

VVIP ダイアモンドパッケージ 1,000,000 円（税込）＊8 月29 日(土)、30 日(日)夜公演のみの販売(チケッ

ト代含む) ▼スケジュール

8月28日（金）Dinner Show （Dinner 18:30 / SHOW TIME 20:00）完売

8月29日（土）Breakfast Show （Breakfast 11:45 / SHOW TIME 13:00）完売

8月29日（土）Dinner Show （Dinner 18:30 / SHOW TIME 20:00）完売

8月30日（日）Breakfast Show （Breakfast 11:45 / SHOW TIME 13:00）完売

8月30日（日）Dinner Show （Dinner 18:30 / SHOW TIME 20:00）完売 ＜追加公演＞

・8月27日（木） Dinner Show（Dinner 18:30 / SHOW TIME 20:00）

一般：110,000（税込）

VIP：300,000（税込）

・8月28日（金） Breakfast Show（Breakfast 11:45 / SHOW TIME 13:00）完売

一般：98,000（税込）

VIP：300,000（税込） ▼追加公演 先行予約スケジュール

〜6月21日（日）23:59 三井住友VISA&MASTER カード先行

【VIP】https://r10.to/ydvisavip2026

【VISA】https://r10.to/ydvisa2026

【yoshikitty】https://r10.to/ydyoshikitty2026 6月22日（月）12:00〜6月28日（日）23:59 YOSHIKI+＆YOSHIKI チャンネル先行

YOSHIKI+：https://www.yoshikiplus.com/

YOSHIKI チャンネル先行：https://r10.to/ydchannel2026 6月22日（月）12:00〜6月28日（日）23:59 YOSHIKI SCARLET ARMY 先行

https://r10.to/yoshikiscarlet 6月22日（月）12:00〜6月28日（日）23:59 TEAM YOSHIKI、海外居住者先行

「TEAM YOSHIKI」先行：https://r10.to/teamyoshiki2026

「海外居住者」先行：https://r10.to/yoshiki2026_w 6月29日（月）12:00〜7月5日（日）23:59 プレイガイド先行

https://r10.to/yoshiki2026 7月11日（土）10:00〜 一般販売開始

https://r10.to/yoshiki2026 ディナーショー各種申込み詳細：https://jp.yoshiki.net/info/8068/ ▼VVIP ダイアモンドパッケージ サービス内容

1 専用VVIP ルームにて1 曲YOSHIKI のピアノ生演奏

2 専用VVIP ルームにてYOSHIKI とミート＆グリート＋プロカメラマンによる記念撮影

3 Baccarat 製100 回記念クリスタルプレート（予定）

4 YOSHIKI 使用のピアノ弦をアレンジしたVVIP 限定ギフト

5 お誕生日にYOSHIKI の直筆サイン入りフラワーアレンジをお届け

6 MAISON YOSHIKI PARIS×仏Baccarat オリジナルグラスペアを3 セット（ワイングラス赤用2 脚、ワイ

ングラス白用2 脚、シャンパングラス2 脚）

7 MAISON YOSHIKI PARIS オリジナルスカーフ

8 YOSHIKIの直筆サイン（当日会場にて）

9 センターステージ最前列テーブル確約

10 VVIP ダイアモンドパッケージ専用パス

11 VVIP 専用受付

12 VVIP 専用コンシェルジュがお出迎え〜お見送りまでのエスコート

13 専用VVIP ルームのご利用 ▼VIP プレミアムパッケージ サービス内容

1 YOSHIKI とミート&グリート+プロカメラマンによる写真撮影

2 Baccarat 製100 回記念クリスタルプレート（予定）

3 センターステージ２列目テーブルまで確約

4 VIP プレミアムパッケージ専用パス

5 VIP 専用受付

6 VIP 専用コンシェルジュ

7 VIP 専用ラウンジ