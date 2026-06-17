『ポケモンカフェ』リニューアル ピカチュウ踊るショーや新メニュー「イーブイのカラフルフルーツパンケーキ」など登場
『ポケモンカフェ TOKYO』（東京・日本橋）の店内が、本日17日よりリニューアルした。新メニューは、ピカチュウやイーブイをはじめ、さまざまなポケモンたちをモチーフにした、新しいフード、スイーツ、ドリンクが登場。また、新たなショーもお披露目となり、その様子をレポートで紹介する。
【写真】カラフルで美味！イーブイのパンケーキ 『ポケモンカフェ』メニュー
新メニューは、「ポケモンカフェ特製かざり付き! ピカピカパフェ 〜チョコ＆ベリー〜」（価格2090円）、「ピカチュウとピチューのなかよしカレープレート」（2530円）、「カビゴンのおひるね てりやきバーガー」（2530円）、「ミミッキュのばけのかわオムレツとコーンシチュー」（2530円）、「イーブイのカラフルフルーツパンケーキ」（2090円）、「ゆけっ! ゲッコウガ! えんまく白桃ドリンク」（1375円）。
どれも美味で、特に「イーブイのカラフルフルーツパンケーキ」は、イーブイの耳がパイ生地でサクサク食感を楽しめるほか、イーブイの進化系をイメージしたフルーツが爽やかな味を届けてくれた。
新たなショー「レッツ・メイク・ピカピカパフェ」は、ピカチュウと一緒にピカピカパフェを作るショーで、新発売のスイーツメニュー「ポケモンカフェ特製かざり付き! ピカピカパフェ 〜チョコ＆ベリー〜」と一緒に楽しめる。
シェフピカチュウ・ウェイトレスピカチュウ・パティシエピカチュウの、どのピカチュウが来てくれるかはお楽しみで、上演時間は約10分。「ピカピカ」とはしゃぐピカチュウを見ることができ、撮影時間も設けられている。
店内は、さまざまなポケモンたちが集まっており、大きなモニターや壁面に登場。また、カフェ店員風なピカチュウのぬいぐるみなど多くのグッズも販売されている。なお、店舗は事前予約制で、予約については公式サイトを要確認とのこと。
■商品詳細
ポケモンカフェ特製かざり付き! ピカピカパフェ 〜チョコ＆ベリー〜 2,090円（税込）
ピカチュウとピチューのなかよしカレープレート 2,530円（税込）
カビゴンのおひるね てりやきバーガー 2,530円（税込）
ミミッキュのばけのかわオムレツとコーンシチュー 2,530円（税込）
イーブイのカラフルフルーツパンケーキ 2,090円（税込）
ゆけっ! ゲッコウガ! えんまく白桃ドリンク 1,375円（税込）
（C）2026 Pokemon. （C）1995-2026 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。
【写真】カラフルで美味！イーブイのパンケーキ 『ポケモンカフェ』メニュー
新メニューは、「ポケモンカフェ特製かざり付き! ピカピカパフェ 〜チョコ＆ベリー〜」（価格2090円）、「ピカチュウとピチューのなかよしカレープレート」（2530円）、「カビゴンのおひるね てりやきバーガー」（2530円）、「ミミッキュのばけのかわオムレツとコーンシチュー」（2530円）、「イーブイのカラフルフルーツパンケーキ」（2090円）、「ゆけっ! ゲッコウガ! えんまく白桃ドリンク」（1375円）。
新たなショー「レッツ・メイク・ピカピカパフェ」は、ピカチュウと一緒にピカピカパフェを作るショーで、新発売のスイーツメニュー「ポケモンカフェ特製かざり付き! ピカピカパフェ 〜チョコ＆ベリー〜」と一緒に楽しめる。
シェフピカチュウ・ウェイトレスピカチュウ・パティシエピカチュウの、どのピカチュウが来てくれるかはお楽しみで、上演時間は約10分。「ピカピカ」とはしゃぐピカチュウを見ることができ、撮影時間も設けられている。
店内は、さまざまなポケモンたちが集まっており、大きなモニターや壁面に登場。また、カフェ店員風なピカチュウのぬいぐるみなど多くのグッズも販売されている。なお、店舗は事前予約制で、予約については公式サイトを要確認とのこと。
■商品詳細
ポケモンカフェ特製かざり付き! ピカピカパフェ 〜チョコ＆ベリー〜 2,090円（税込）
ピカチュウとピチューのなかよしカレープレート 2,530円（税込）
カビゴンのおひるね てりやきバーガー 2,530円（税込）
ミミッキュのばけのかわオムレツとコーンシチュー 2,530円（税込）
イーブイのカラフルフルーツパンケーキ 2,090円（税込）
ゆけっ! ゲッコウガ! えんまく白桃ドリンク 1,375円（税込）
（C）2026 Pokemon. （C）1995-2026 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.
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