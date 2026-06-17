答えは身近な言葉！ 空欄のひらがな2文字、何分で解ける？ ヒントは「もうう〇〇がない」
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、ピンチを切り抜ける方法、荷物の中継ポイント、そしてスマートに物事を進める性質という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
う□□
はいた□□ん
こうり□□き
ヒント：悪い状況から抜け出すために試みる次なる作戦。ネット通販の荷物が自宅に届く直前に集荷される営業所。そして、少ない時間やエネルギーでテキパキと成果を出せるスマートな状態を思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「つて」を入れると、次のようになります。
うつて（打つ手）
はいたつてん（配達店）
こうりつてき（効率的）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、状況を好転させるための一手から、物流のネットワークを支える重要拠点、さらには限られた資源を有効に活用する仕事の進め方までを網羅しました。日本語の構造的な面白さを新鮮な視点で見つめ直すきっかけになれば幸いです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、ピンチを切り抜ける方法、荷物の中継ポイント、そしてスマートに物事を進める性質という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
う□□
はいた□□ん
こうり□□き
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正解：つて正解は「つて」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「つて」を入れると、次のようになります。
うつて（打つ手）
はいたつてん（配達店）
こうりつてき（効率的）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、状況を好転させるための一手から、物流のネットワークを支える重要拠点、さらには限られた資源を有効に活用する仕事の進め方までを網羅しました。日本語の構造的な面白さを新鮮な視点で見つめ直すきっかけになれば幸いです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)