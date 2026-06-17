梨花、亡き祖母の写真を公開＆自身のルーツも告白 「おばあさま、とても似てますね」「目に梨花さんの面影」
モデルでタレントの梨花（53）が17日、自身のインスタグラムを更新。オランダにルーツを持つことを明かし、亡き祖母と曾祖父の写真を公開した。
【写真】「似ている」の声も…亡き祖母の写真を公開した梨花
梨花は、「FIFA ワールドカップ 2026」北中米大会の日本代表とオランダ代表の試合を観戦したことをきっかけに、自身の家族の歴史を振り返った。
投稿では「日本vsオランダ いい試合でしたねー 見ていて、ふと思ったこと」と書き出し、「すごく個人的な話ですが、私はオランダのクォーターなんです」と告白。あわせて公開した写真について「写真は、オランダ人の亡き祖母と、その父」と説明した。
さらに「地質学者として世界を巡っていた日本人の亡き祖父は、その旅の中で、看護師だった祖母と出会ったそうです」と紹介。国境を越えた出会いが、自身のルーツにつながっていることを明かした。
その上で「皆さんは、自分のルーツやアイデンティティについて、考えたことはありますか？」とファンへ問いかけた。
公開された写真には、穏やかな笑顔を浮かべる祖母の姿が収められており、ファンからは「おばあさま、とても似てますね。柔らかい雰囲気と美しい笑顔でとても素敵です」「おばぁさまとそっくり」「おばあさま、目に梨花さんの面影がありますね」「りんちゃん、おばあさまに似てる」などのコメントが寄せられている。
【写真】「似ている」の声も…亡き祖母の写真を公開した梨花
梨花は、「FIFA ワールドカップ 2026」北中米大会の日本代表とオランダ代表の試合を観戦したことをきっかけに、自身の家族の歴史を振り返った。
投稿では「日本vsオランダ いい試合でしたねー 見ていて、ふと思ったこと」と書き出し、「すごく個人的な話ですが、私はオランダのクォーターなんです」と告白。あわせて公開した写真について「写真は、オランダ人の亡き祖母と、その父」と説明した。
その上で「皆さんは、自分のルーツやアイデンティティについて、考えたことはありますか？」とファンへ問いかけた。
公開された写真には、穏やかな笑顔を浮かべる祖母の姿が収められており、ファンからは「おばあさま、とても似てますね。柔らかい雰囲気と美しい笑顔でとても素敵です」「おばぁさまとそっくり」「おばあさま、目に梨花さんの面影がありますね」「りんちゃん、おばあさまに似てる」などのコメントが寄せられている。