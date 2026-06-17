アドレスから“超ハンドファースト”⁉飛ばし屋のスイングを徹底解説

今月スポットを当てる3選手に共通するのは、圧倒的な飛距離。しかし、そのパワーの源泉はまったく異なる。

新時代の“パワフルさ”を体現する3選手のスイングから、飛ばしの本質を紐解く。

腕を使わずボディターンでブッ叩くスイング

アドレス～バックスイング

Point：極端なハンドファーストとストロンググリップ（左）

飛ぶ鳥を落とす勢いでその存在感を示しているゴタラップですが、最近のPGAツアーの選手のなかでもとくに個性的なスイングの持ち主です。かなりハンドファーストに構えて、グリップは強烈なストロンググリップ。ボールを「ブッ叩く準備」という表現がしっくりきます。

バックスイングでは、下半身を大きくターンしていくタイプです。また、そのスピードも速いため、この時点でシャフトがしなっている。これもまた、飛ばし屋に見られる特徴です。

バックスイング～トップ

Point：バックスイングで体をねじらずボディターン（左）

左腕が地面と平行になったタイミングでは骨盤が大きく回っていますが、お腹の部分はさほどねじられていません。腰と胸板をねじらずに「回れ右」でバックスイングをしているイメージです。

肩や背中が固めなのか、トップでは手首やヒジを曲げてバックスイングの深さを確保している。また、左カカトがすでに上がっており、ダウンスイングで踏み込む準備がこの時点ではじまっています。

切り返し～インパクト

左のカカトが地面につき、下半身がターゲット方向へ向きはじめます。バックスイングでは一枚岩で動いていた体が、切り返し以降では下半身が先行。左腕のヒジがターゲットの方向を完全に向いていますので、肩の関節は「内旋位」にある状態です。通常はフェースが右を向きやすいですが、キツめのストロンググリップがそれを相殺しています。

インパクトでもややハンドファーストの形で当たっているので、ロフト角が減って打ち出し角度は低くなることが予想されます。ここでもやはり左ヒジはターゲット方向を向いているため、腕のローテーションはほぼありません。

フォロースルー

Point：打ったあとにスタンスが狭くなる（左）

インパクトからフォローにかけての注目ポイントは、スタンス幅の変化。足で地面を“互い違い”の方向へ強く蹴っているため、アドレス時よりも打ったあとのほうがスタンス幅が狭くなっています。つまり、左足はターゲット方向へ、右足は後方へ蹴っているので股が閉じていく。

フィギュアスケートのジャンプで足を閉じて空中に高く上がるように、体の中心に向かって地面を蹴って軸を細くすることで、回転スピードを上げているのです。彼のスイングは、ストロンググリップでフェースローテーションの必要性をゼロにした代わりに、地面を蹴る力で強烈にボディターンをするスイングといえます。

神ワザPoint

ゴタラップの強烈なボディターンは、両足をバランスよく蹴る力からきています。どちらか一方が強すぎることがないので、体の軸がブレたり傾いたりしません。大柄な体をしていますが、とても卓越したバランス感覚をもち合わせていることが彼のパワフルなスイングを支えています。

いかがでしたか？ 腕を使わないボディターンの打ち方をぜひ参考にしてみてくださいね。

レッスン＝アッキー永井

●ながい・あきふみ（永井研史）／1987年生まれ、神奈川県出身。〝アッキー〟の愛称で親しまれている人気コーチ。人体解剖学や物理学の視点を取り入れたわかりやすいレッスンに定評がある。

クリストファー・ゴタラップ

Christopher Gotterup

●1999年生まれ、アメリカ出身。193cm、95kg。オクラホマ大学で腕を磨き、2022年からPGAツアーに参戦。2024年に初優勝、2025年には「スコティッシュオープン」を制するなどツアー通算4勝を記録。強烈な飛距離とパワフルなスイングが武器。

写真＝田辺JJ安啓

※選手の成績やデータは4月11日現在