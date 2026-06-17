もう後がないチュニジアとの”サバイバルマッチ”…オランダ戦とはまた違うプレッシャーが日本に襲いかかる 【W杯】
北中米ワールドカップ、オランダとの激闘で高い評価を得た日本代表だが、結果は２−２のドロー。勝点１を手にしたに過ぎない。長友佑都も危機感を口にする。
「（オランダ戦を）良い戦いで終わらせちゃだめですよ。結局引き分けですからね。勝点１ですから」
一方、スウェーデンに１−５と大敗を喫したチュニジアはサブリ・ラムシ監督を更迭。かつてサウジアラビア代表などを率いたエルベ・ルナールを招聘した。混乱のなか、もう後がないチュニジアは死に物狂いで次の日本戦に臨むはずだ。
勝点１の日本、勝点０のチュニジアはこの数字だけ見れば大差ない。日本代表の瀬古歩夢は両チームの立場について次のように語った。
「（次の試合で）自分たちは勝点３を獲らないといけないので、そこはもう一緒だと思います。自分たちがやるべきことをしっかり明確にして戦うべきです」
グループステージ最終戦で戦うのは、空中戦やセットプレーを武器とするスウェーデン。日本にとって決して相性の良い相手とは言えず、それを踏まえてもチュニジアとのサバイバルマッチでは勝点３獲得がマストだ。初戦とは違うプレッシャーが日本に襲いかかる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のオランダ戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は決勝点＆好パスのMF
「（オランダ戦を）良い戦いで終わらせちゃだめですよ。結局引き分けですからね。勝点１ですから」
一方、スウェーデンに１−５と大敗を喫したチュニジアはサブリ・ラムシ監督を更迭。かつてサウジアラビア代表などを率いたエルベ・ルナールを招聘した。混乱のなか、もう後がないチュニジアは死に物狂いで次の日本戦に臨むはずだ。
「（次の試合で）自分たちは勝点３を獲らないといけないので、そこはもう一緒だと思います。自分たちがやるべきことをしっかり明確にして戦うべきです」
グループステージ最終戦で戦うのは、空中戦やセットプレーを武器とするスウェーデン。日本にとって決して相性の良い相手とは言えず、それを踏まえてもチュニジアとのサバイバルマッチでは勝点３獲得がマストだ。初戦とは違うプレッシャーが日本に襲いかかる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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