16日午後7時55分ごろ、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県で最大震度2を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は茨城県南部で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは3.9と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度2を観測したのは、茨城県の水戸市、笠間市、土浦市、茨城古河市、結城市、筑西市、坂東市、それに桜川市、栃木県の下野市と益子町、群馬県の板倉町、埼玉県の加須市、久喜市、春日部市、宮代町、それに杉戸町です。

【各地の震度詳細】

■震度2

□茨城県

水戸市 笠間市 土浦市

茨城古河市 結城市 筑西市

坂東市 桜川市



□栃木県

下野市 益子町



□群馬県

板倉町



□埼玉県

加須市 久喜市 春日部市

宮代町 杉戸町

■震度1

□茨城県

ひたちなか市 常陸大宮市 小美玉市

茨城町 城里町 石岡市

下妻市 常総市 取手市

つくば市 茨城鹿嶋市 守谷市

稲敷市 かすみがうら市 行方市

鉾田市 つくばみらい市 八千代町

五霞町 境町



□栃木県

宇都宮市 足利市 栃木市

佐野市 鹿沼市 小山市

真岡市 茂木町 壬生町

野木町



□群馬県

前橋市 桐生市 伊勢崎市

太田市 館林市 渋川市

みどり市 群馬明和町 千代田町

大泉町 邑楽町



□埼玉県

熊谷市 行田市 本庄市

東松山市 羽生市 鴻巣市

滑川町 嵐山町 吉見町

ときがわ町 埼玉美里町 さいたま西区

さいたま北区 さいたま大宮区 さいたま見沼区

さいたま中央区 さいたま浦和区 さいたま南区

さいたま緑区 川越市 川口市

上尾市 越谷市 蕨市

戸田市 桶川市 北本市

八潮市 三郷市 蓮田市

坂戸市 幸手市 伊奈町

毛呂山町 越生町 川島町

長瀞町



□千葉県

市川市 松戸市 野田市

習志野市 柏市 八千代市

鎌ケ谷市 白井市



□東京都

東京千代田区 東京新宿区 東京文京区

東京品川区 東京渋谷区 東京中野区

東京杉並区 東京豊島区 東京北区

東京足立区 東京葛飾区 調布市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。