ドル円１６０．３０近辺、ユーロドル１．１６１０近辺＝ロンドン為替



ロンドン午前、ドル円は160.30近辺、ユーロドルは1.1610近辺で推移している。ドル円は東京市場から下に往って来い。本日これまでのレンジは160.05から160.37まで。ユーロドルは東京午前の前日NY終値付近の揉み合いを経て、ロンドン朝方までに1.1575付近まで下押し。その後は反転して足元では高値を1.1610付近に伸ばしてきている。



ロンドン時間に入ってからはドル安と円安が併存している。クロス円は堅調。ユーロ円は東京昼にかけて185.46付近に軟化したが、東京午後には下げ一服。ロンドン時間に入ると買いが強まり足元では高値を186.16付近に更新している。



中東紛争が終結することが期待されるなかで、NY原油先物は78ドル台へと一段安。米10年債利回りは4.44％台に低下している。欧州株は英独仏指数がいずれも堅調に推移している。



USD/JPY 160.30 EUR/USD 1.1611 EUR/JPY 186.13

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