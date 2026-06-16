常田大希主宰『POINTLESS JOURNEY』韓国で初の単独ポップアップストア開催決定

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常田大希が主宰するクリエイティブプロジェクト『POINTLESS JOURNEY』が、韓国・ソウルのセレクトショップ・MUSINSA EMPTYにて、ブランド初となる韓国での単独ポップアップストアを6月19日から6月25日まで開催する。

■会場内で流れるサウンドは常田大希が本ポップアップのために書き下ろし

韓国初上陸となる本ポップアップでは、これまでに完売したPOINTLESS JOURNEYを象徴するアイコンアイテムの再販売に加え、今後発売を予定している新作を先行販売。本コレクションのハイライトとなるのが、POINTLESS JOURNEY初となるアパレルコレクション。ブランドのあらたな表現として展開されるアパレルをはじめ、本イベント限定の特別なラインアップを用意する。

なお、販売アイテムの詳細は会場にて公開予定。

POINTLESS JOURNEYは、音楽、アート、ファッションといった領域を横断しながら、常田大希のクリエイティブな視点をもとに独自のプロダクトを発表してきた。本ポップアップでは、これまでの軌跡を象徴するアイテムと、あらたなチャレンジとなるプロダクトが共存することで、ブランドの現在地とこれからを示す特別なラインアップを展開する。

アイテムの販売に加え、POINTLESS JOURNEY の世界観を表現した空間演出も実施。会場内で流れるサウンドは常田大希が本ポップアップのために書き下ろし、映像はOSRINが本イベントのために制作。いずれも会場限定で公開する。プロダクトと共にプロジェクトのクリエイティブな背景にも触れられる機会となる。

韓国初開催となる本イベントを通じて、POINTLESS JOURNEYのあらたなチャプターをソウル・聖水から発信する。

■イベント情報

『POINTLESS JOURNEY POP-UP at MUSINSA EMPTY（聖水）』

06/19（金）～06/25（木） MUSINSA EMPTY（聖水）／韓国・ソウル

※一部商品は7月下旬まで販売継続予定

■関連リンク

POINTLESS JOURNEY OFFICIAL SITE

https://pointlessjourney.jp/