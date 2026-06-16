セガ フェイブが展開する「セガ ラッキーくじオンライン」に、TVアニメ『日本三國』の賞品が登場！

新規描き下ろしイラストを使用した賞品や、「ぬいぐるみマスコット」などの賞品がラインナップされています。

セガ ラッキーくじオンライン TVアニメ『日本三國』

価格：1回770円(税込) + 送料660円 (税込）※初回購入時のみ送料がかかります

販売期間：2026年6月16日11:00〜7月23日23:59

セガ フェイブが展開する、インターネット上で引けるハズレなしのキャラクターくじ「セガ ラッキーくじオンライン」

パソコンやスマートフォンからアクセスし、手軽にくじを引くことができ、当選した賞品は、後日自宅へ配送されます。

そんな「セガ ラッキーくじオンライン」に、TVアニメ『日本三國』の賞品が登場。

新規描き下ろしイラストを使用した賞品や、「ぬいぐるみマスコット」など、豊富なラインナップで展開されます☆

A賞：マルチクロス

サイズ：全長約100cm

種類：全4種（三角青輝、阿佐馬芳経、賀来泰明、長尾武兎惇）

軍服姿の「三角青輝」たちをデザインした、A賞のマルチクロス。

全長約100センチで仕上げられた、存在感ある1枚です。

B賞：巾着ポーチ

サイズ：全長約24.5cm

種類：全4種（三角青輝、阿佐馬芳経、賀来泰明、長尾武兎惇）

B賞にラインナップされる、和風アートが素敵な巾着ポーチ。

背景にデザインされた浮雲や波模様もポイントです。

C賞：アクリルスタンド

サイズ：全長約12.5~13cm

種類：全4種（三角青輝、阿佐馬芳経、賀来泰明、長尾武兎惇）

C賞には、キャラクターたちの等身アートを使用したアクリルスタンドがラインナップ。

武器や本を手にポーズをとる姿が印象的です。

D賞：ぬいぐるみマスコット

サイズ：全長約11cm

種類：全8種（三角青輝、阿佐馬芳経、賀来泰明、長尾武兎惇、龍門光英、長嶺士遼、菅生強、平殿継）

デフォルメタッチのデザインを使用した、D賞のぬいぐるみマスコット。

「龍門光英」や「長嶺士遼」「菅生強」「平殿継」など全8キャラクターが登場します。

E賞：缶バッジ

サイズ：全長約7.5cm

種類：全12種（三角青輝 A／B、阿佐馬芳経 A／B、賀来泰明 A／B、長尾武兎惇 A／B、龍門光英、長嶺士遼、菅生強、平殿継）

ファッションやインテリアのアクセントにもぴったりな、E賞の缶バッジ。

「三角青輝」や「阿佐馬芳経」「賀来泰明」「長尾武兎惇」は2柄ずつ展開されます。

F賞：ステッカーセット

サイズ：全長約3.5〜8cm

種類：全12種（三角青輝 A／B、阿佐馬芳経 A／B、賀来泰明 A／B、長尾武兎惇 A／B、龍門光英、長嶺士遼、菅生強、平殿継）

キャラクターやアイコン、名言が2枚ずつ封入されるF賞のステッカーセット。

スマートフォンケースやタブレットのデコレーションにもおすすめです。

軍服姿がかっこいい、新規描き下ろしイラストを使用した賞品などが必ず当たるくじ。

セガ ラッキーくじオンライン TVアニメ『日本三國』は、2026年7月23日まで販売中です。

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