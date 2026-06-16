「落ち込んでいるわけではない」オランダ戦で負傷した久保建英の様子は？ 日本代表戦士が明かす【W杯】
日本代表は現地６月14日に開催された北中米ワールドカップの初戦で、強豪オランダと対戦し、２−２で引き分けた。
この試合に先発した久保建英は、71分にデンゼル・ドゥムフリースから激しいタックルを受けて左膝あたりを負傷。自ら交代を要求した。試合後は、車いすに乗って会場を去っている。
その久保に対して、自身も大会前に鎖骨の骨折を経験したMFの鈴木唯人は「ポジティブな声しかかけていない」と話す。
「久保選手も落ち込んでいるわけではないですし。普通に接していますよ」
15日はホテルで別調整となった久保。まだ怪我の詳細は明らかになっていないものの、思ったよりは重傷ではないのか。そうであることを祈るばかりだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【画像】久保はKポーズ、上田は拝みパフォ、長友はお決まりの…日本代表の北中米W杯公式ポートレートまとめ！
この試合に先発した久保建英は、71分にデンゼル・ドゥムフリースから激しいタックルを受けて左膝あたりを負傷。自ら交代を要求した。試合後は、車いすに乗って会場を去っている。
その久保に対して、自身も大会前に鎖骨の骨折を経験したMFの鈴木唯人は「ポジティブな声しかかけていない」と話す。
「久保選手も落ち込んでいるわけではないですし。普通に接していますよ」
15日はホテルで別調整となった久保。まだ怪我の詳細は明らかになっていないものの、思ったよりは重傷ではないのか。そうであることを祈るばかりだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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