3つの言葉の空欄を埋めて正しい日本語を完成させるクイズです。極めて短い時間、運動会の競技、そしてなじみ深い空間をヒントに、共通するひらがな2文字を導き出して語彙力を試してみましょう。

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言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！

今回は、きわめて短い瞬間、伝統的な力比べ、そして建物のエリアという、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

せ□□
□□ひき
し□□い

ヒント：またたく間のごくわずかな時間。運動会で太い縄を互いに引っ張り合う定番種目。そして、雨風をしのぐことができる部屋を思い浮かべてみてください。

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正解：つな

正解は「つな」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「つな」を入れると、次のようになります。

せつな（刹那）
つなひき（綱引き）
しつない（室内）

どれも正しい日本語になりますね。今回は、時間の経過を示す非常に短い単位から、全員で呼吸を合わせて競う伝統的な競技、さらには日常生活の拠点となるプライベートな屋内環境までを網羅しました。言葉が持つ豊かな広がりを感じていただけたでしょうか。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです

(文:All About ニュース編集部)