【ひらがなクイズ】解けると爽快！ 共通する2文字を埋めてみよう！ ヒントは運動会
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、きわめて短い瞬間、伝統的な力比べ、そして建物のエリアという、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
せ□□
□□ひき
し□□い
ヒント：またたく間のごくわずかな時間。運動会で太い縄を互いに引っ張り合う定番種目。そして、雨風をしのぐことができる部屋を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「つな」を入れると、次のようになります。
せつな（刹那）
つなひき（綱引き）
しつない（室内）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、時間の経過を示す非常に短い単位から、全員で呼吸を合わせて競う伝統的な競技、さらには日常生活の拠点となるプライベートな屋内環境までを網羅しました。言葉が持つ豊かな広がりを感じていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、きわめて短い瞬間、伝統的な力比べ、そして建物のエリアという、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
せ□□
□□ひき
し□□い
ヒント：またたく間のごくわずかな時間。運動会で太い縄を互いに引っ張り合う定番種目。そして、雨風をしのぐことができる部屋を思い浮かべてみてください。
↓
↓
↓
↓
↓
正解：つな正解は「つな」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「つな」を入れると、次のようになります。
せつな（刹那）
つなひき（綱引き）
しつない（室内）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、時間の経過を示す非常に短い単位から、全員で呼吸を合わせて競う伝統的な競技、さらには日常生活の拠点となるプライベートな屋内環境までを網羅しました。言葉が持つ豊かな広がりを感じていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)