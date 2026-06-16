元AKB48でタレントの大島麻衣（38）が15日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1時）に出演。AKB48の芸名事情を語った。

秋元康氏プロデュースの11人組アイドルWHITE SCORPIONのAOI、ACEとともに出演。2人の芸名について「AOIちゃんは人間の名前っぽいじゃん？ACEちゃんはSCORPIONの方に寄ってるの？」と質問した。

ACEは「それも、オーディションのときにもともと『PEACE』って名前でやってたんですね。それがオーディション名で考えてたんですけど、まさか運営さんにデビューするタイミングで『ACEでやってください』って」と現在の芸名になった経緯を告白した。

大島は「AKBは最初は芸名作っていいよって言われたの。最初はね。そうしたら急に秋元（康）さんもさ、いいよってなるときと気まぐれだから次の日になったら『やっぱ本名』ってなって。一生懸命、すごいさ『綾小路なんとか』とかすごい考えたの。学園もののお嬢さまにいそうな名前にしたかったから。全然AKBはみんな本名になっちゃったよね。みんな考えてたよ初期メンは」とAKB48の初期を語った。