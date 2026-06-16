篠原涼子・秋元真夏らの芸能事務所、新アイドルグループ結成 元アイドルや元配信者らが集う9人組【メンバー一覧】
篠原涼子・秋元真夏らが所属する芸能事務所「ジャパン・ミュージックエンターテインメント」は、有限会社「YARD」と共同でマネージメント会社「me leap」（メリープ）を設立し、アイドルシーンに参入することを発表。第1弾として、女性9人組アイドル「NEVER END ROLL」のデビューが決定した。
【メンバー一覧】個性豊か！元アイドルらが集う「NEVER END ROLL」ソロカット
グループ名の「NEVER END ROLL」は、決して終わらないことを意味する“〜NEVER END〜”と、物語の最後を飾る“〜END ROLL〜”を組み合わせて命名された。
「諦めない、終わらない夢のために前を向き、出会ったすべての人の名前を刻む場所が、未来へと途切れることなく続いていく」という想いが込められている。
メンバーには、元アイドルや、元配信者、アイドルを夢見ながらも一歩が踏み出せずにいた人や、思い通りにいかず挫折を経験した人など、それぞれの歩みを持つ女性9人が集った。
7月15日に東京・Spotify O−EASTでデビューライブを行うことも決定している。
【メンバー一覧】
・近藤沙瑛子
熊本県出身／7月1日生まれ／150cm／A型／MBTI:ISTP-A
・水島あいり
広島県出身／11月6日生まれ／148cm／O型／MBTI:ENFP
・辻野けいと
京都府出身／3月5日生まれ／158cm／O型／MBTI:ENFP-A
・宮尾はる
長野県出身／10月21日生まれ／148cm／O型／MBTI:INFJ
・藤咲ゆいね
東京都出身／06月22日生まれ／148cm／不明／MBTI:ENFP-A
・千葉祐夕
愛知県出身／8月28日生まれ／156cm／AB型／MBTI:INFJ
・渡辺莉星
兵庫県出身／9月7日生まれ／162cm／A型／MBTI:ESFP
・河本景
千葉県出身／9月22日生まれ／158cm／A型／MBTI:ESFP
・瀬戸みなみ
徳島県出身／10月11日生まれ／148cm／B型／MBTI:ISTP
【メンバー一覧】個性豊か！元アイドルらが集う「NEVER END ROLL」ソロカット
グループ名の「NEVER END ROLL」は、決して終わらないことを意味する“〜NEVER END〜”と、物語の最後を飾る“〜END ROLL〜”を組み合わせて命名された。
メンバーには、元アイドルや、元配信者、アイドルを夢見ながらも一歩が踏み出せずにいた人や、思い通りにいかず挫折を経験した人など、それぞれの歩みを持つ女性9人が集った。
7月15日に東京・Spotify O−EASTでデビューライブを行うことも決定している。
【メンバー一覧】
・近藤沙瑛子
熊本県出身／7月1日生まれ／150cm／A型／MBTI:ISTP-A
・水島あいり
広島県出身／11月6日生まれ／148cm／O型／MBTI:ENFP
・辻野けいと
京都府出身／3月5日生まれ／158cm／O型／MBTI:ENFP-A
・宮尾はる
長野県出身／10月21日生まれ／148cm／O型／MBTI:INFJ
・藤咲ゆいね
東京都出身／06月22日生まれ／148cm／不明／MBTI:ENFP-A
・千葉祐夕
愛知県出身／8月28日生まれ／156cm／AB型／MBTI:INFJ
・渡辺莉星
兵庫県出身／9月7日生まれ／162cm／A型／MBTI:ESFP
・河本景
千葉県出身／9月22日生まれ／158cm／A型／MBTI:ESFP
・瀬戸みなみ
徳島県出身／10月11日生まれ／148cm／B型／MBTI:ISTP