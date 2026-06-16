HANA・MAHINA、新CM撮影で“まさかの注意”「楽しくなりすぎて…」 ダンスでワクワク感を表現
7人組ガールズグループ・HANA（CHIKA、NAOKO、JISOO、YURI、MOMOKA、KOHARU、MAHINA）が16日、都内で行われたAmazon「プライムデー」記者発表会に登壇。MAHINAが、新CM「ワクワク広がる」篇の裏話を披露した。
【CMカット】MAHINAが“楽しくなりすぎた”ダンスシーン
新CMでは、ビッグセールの高揚感をダンスで表現したHANA。撮影を振り返ったMAHINAは「Amazonさんから荷物が届くのを待つダンスシーンがあったのですが、楽しくなりすぎて、『もうちょっと控えめでお願いします』って何度も言われました」と照れ笑い。「そのくらい楽しい撮影でした」と声を弾ませると、メンバーも深くうなずいていた。
Amazonは、プライム会員限定のビッグセール「プライムデー」を7月10日深夜0時から13日午後11時59分までの4日間にわたって、開催する。HANAが出演するCM「ワクワク広がる」篇は、23日から特設ページ、7月3日から全国のテレビで放映されるほか、ウェブやSNSなど各種媒体でも順次公開される。
【CMカット】MAHINAが“楽しくなりすぎた”ダンスシーン
新CMでは、ビッグセールの高揚感をダンスで表現したHANA。撮影を振り返ったMAHINAは「Amazonさんから荷物が届くのを待つダンスシーンがあったのですが、楽しくなりすぎて、『もうちょっと控えめでお願いします』って何度も言われました」と照れ笑い。「そのくらい楽しい撮影でした」と声を弾ませると、メンバーも深くうなずいていた。
Amazonは、プライム会員限定のビッグセール「プライムデー」を7月10日深夜0時から13日午後11時59分までの4日間にわたって、開催する。HANAが出演するCM「ワクワク広がる」篇は、23日から特設ページ、7月3日から全国のテレビで放映されるほか、ウェブやSNSなど各種媒体でも順次公開される。