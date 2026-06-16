HANA・CHIKA、CM撮影で急きょ“私物”使用「使っちゃおうって」 NAOKOは表情絶賛
7人組ガールズグループ・HANA（CHIKA、NAOKO、JISOO、YURI、MOMOKA、KOHARU、MAHINA）が16日、都内で行われたAmazon『プライムデー』記者発表会に登壇。出演CMの裏話を披露した。
【個別カット】CMで私物を使っていることを明かしたHANA・CHIKA
HANAはこの日、新CM「ワクワク広がる」篇の衣装をまとって登場。個性あふれる衣装の中、CHIKAは「衣装の中で私服を取り入れています」と笑顔を見せ、「私とMAHINAの靴が私物です。当日もすごい靴だね、使っちゃおうって言われました」と、デザイン性豊かな靴をアピールした。
さらに、NAOKOは新CMの見どころとして、メンバーの表情を挙げ、「表情が豊かすぎて、面白いぐらいなので。CHIKAの表情が特に見どころだと思います。注目して見てください」と呼びかけた。
Amazonは、プライム会員限定のビッグセール『プライムデー』を7月10日深夜0時から13日午後11時59分までの4日間にわたって、開催する。HANAが出演するCM「ワクワク広がる」篇は、23日から特設ページ、7月3日から全国のテレビで放映されるほか、ウェブやSNSなど各種媒体でも順次公開される。
【個別カット】CMで私物を使っていることを明かしたHANA・CHIKA
HANAはこの日、新CM「ワクワク広がる」篇の衣装をまとって登場。個性あふれる衣装の中、CHIKAは「衣装の中で私服を取り入れています」と笑顔を見せ、「私とMAHINAの靴が私物です。当日もすごい靴だね、使っちゃおうって言われました」と、デザイン性豊かな靴をアピールした。
Amazonは、プライム会員限定のビッグセール『プライムデー』を7月10日深夜0時から13日午後11時59分までの4日間にわたって、開催する。HANAが出演するCM「ワクワク広がる」篇は、23日から特設ページ、7月3日から全国のテレビで放映されるほか、ウェブやSNSなど各種媒体でも順次公開される。