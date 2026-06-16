ゆうちゃみ、ベイビー・クリプト像に「かわいい！」 愛犬重ね「危険な時は守らないと」
映画『スーパーガール』の公開（6月26日、日米同時）を記念した「ベイビー・クリプト像」除幕イベントが16日、東京・SHIBUYA109で開催され、タレント・モデルのゆうちゃみ、お笑いコンビ・アインシュタインの稲田直樹、河井ゆずるが登壇した。
【写真】可愛い！ゆうちゃみが絶賛したベイビー・クリプト象
本作は、昨年公開された『スーパーマン』を手がけたジェームズ・ガン率いるDCスタジオの最新作。主人公のスーパーガール／カーラ・ゾー＝エル（ミリー・オールコック）が、敵の攻撃で毒に侵されてしまった愛犬クリプトを救うため、壮大な宇宙の旅に出る姿を描く。
会場には、本作に登場するスーパードッグ・クリプトの幼少期を再現した「ベイビー・クリプト像」が登場。除幕されると、ゆうちゃみは「かわいい！」と声を弾ませ、河井も「めっちゃリアルですね」と驚きの表情を見せた。
この日、スーパーガールをイメージした衣装で登場したゆうちゃみは、予告編の感想を聞かれると、「私もトイプードルを飼っているので、クリプトと重ねちゃいました。愛犬が危険な時は守らないと、という気持ちになるので、スーパーガールと同じ気持ちになりました」とコメント。
河井は「スケールもアクションもどんどんアップしていて、ストーリー性もあってすごく楽しみ」と期待を寄せ、稲田は「クリプトが毒に侵されるというのがかわいそうで、敵に対して『何してんねん』という気持ち。今もまだイライラしています」とプチギレして、笑いを誘った。
愛犬との絆についてのトークでは、ゆうちゃみが「お手やおすわりだけじゃなくて、ハイタッチもできるし、人間の言葉もすごく理解してくれるタイプの犬なんです」と自慢。
河井は、実家で19年間飼っていた愛犬との思い出を振り返り、「亡くなる直前に夢に出てきたんです。新幹線で福岡に向かう途中で夢を見て、その直後に家族から連絡が来た。本当に会いに来てくれたんやなと思いました」としみじみ語った。
また、「愛犬にクリプトのようなスーパーパワーを与えられるなら？」という質問に、ゆうちゃみは「空を飛んでほしいですね。私、その上に乗りたい」と回答。河井が「犬に乗って飛ぶの？」と耳を疑うと、「そう。頑張って」とまさかの返答で笑わせた。
河井は「芸人の仕事をしているとスベる日もあるので、せめて家では犬に笑ってほしい。腹を抱えて笑ってほしいです」と切実な願い。稲田は「僕は犬アレルギーなので、アレルギーを治すパワーがほしい」と話し、河井に「スーパードクター探せ」と一蹴されていた。
イベント後半には、劇中でスーパーガールが仲間と力を合わせてクリプトを救うことにちなみ、「“スーパー”パワーチャレンジ」を実施。3人の合計100点超えを目指してパンチングマシーンに挑戦した。
ゆうちゃみが14点、河井が57点を記録し、最後は左利きの稲田が左拳で61点をたたき出し、合計132点で見事チャレンジ成功となった。
現在、渋谷では『スーパーガール』公開を記念した各種キャンペーンを展開中。イベントでお披露目された「ベイビー・クリプト像」は、TOHOシネマズ渋谷に展示される。SHIBUYA TSUTAYAでは6月28日までポップアップストアを開催しており、スーパーガール、ロボ、ベイビー・クリプトの等身大スタチューが展示されているほか、DC関連グッズやクリエイティブ集団「CEKAI」がプロデュースしたコラボアイテムなども販売している。
【写真】可愛い！ゆうちゃみが絶賛したベイビー・クリプト象
本作は、昨年公開された『スーパーマン』を手がけたジェームズ・ガン率いるDCスタジオの最新作。主人公のスーパーガール／カーラ・ゾー＝エル（ミリー・オールコック）が、敵の攻撃で毒に侵されてしまった愛犬クリプトを救うため、壮大な宇宙の旅に出る姿を描く。
この日、スーパーガールをイメージした衣装で登場したゆうちゃみは、予告編の感想を聞かれると、「私もトイプードルを飼っているので、クリプトと重ねちゃいました。愛犬が危険な時は守らないと、という気持ちになるので、スーパーガールと同じ気持ちになりました」とコメント。
河井は「スケールもアクションもどんどんアップしていて、ストーリー性もあってすごく楽しみ」と期待を寄せ、稲田は「クリプトが毒に侵されるというのがかわいそうで、敵に対して『何してんねん』という気持ち。今もまだイライラしています」とプチギレして、笑いを誘った。
愛犬との絆についてのトークでは、ゆうちゃみが「お手やおすわりだけじゃなくて、ハイタッチもできるし、人間の言葉もすごく理解してくれるタイプの犬なんです」と自慢。
河井は、実家で19年間飼っていた愛犬との思い出を振り返り、「亡くなる直前に夢に出てきたんです。新幹線で福岡に向かう途中で夢を見て、その直後に家族から連絡が来た。本当に会いに来てくれたんやなと思いました」としみじみ語った。
また、「愛犬にクリプトのようなスーパーパワーを与えられるなら？」という質問に、ゆうちゃみは「空を飛んでほしいですね。私、その上に乗りたい」と回答。河井が「犬に乗って飛ぶの？」と耳を疑うと、「そう。頑張って」とまさかの返答で笑わせた。
河井は「芸人の仕事をしているとスベる日もあるので、せめて家では犬に笑ってほしい。腹を抱えて笑ってほしいです」と切実な願い。稲田は「僕は犬アレルギーなので、アレルギーを治すパワーがほしい」と話し、河井に「スーパードクター探せ」と一蹴されていた。
イベント後半には、劇中でスーパーガールが仲間と力を合わせてクリプトを救うことにちなみ、「“スーパー”パワーチャレンジ」を実施。3人の合計100点超えを目指してパンチングマシーンに挑戦した。
ゆうちゃみが14点、河井が57点を記録し、最後は左利きの稲田が左拳で61点をたたき出し、合計132点で見事チャレンジ成功となった。
現在、渋谷では『スーパーガール』公開を記念した各種キャンペーンを展開中。イベントでお披露目された「ベイビー・クリプト像」は、TOHOシネマズ渋谷に展示される。SHIBUYA TSUTAYAでは6月28日までポップアップストアを開催しており、スーパーガール、ロボ、ベイビー・クリプトの等身大スタチューが展示されているほか、DC関連グッズやクリエイティブ集団「CEKAI」がプロデュースしたコラボアイテムなども販売している。