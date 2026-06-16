6月16日 公開 【ユニバーサル・サマー・マツリ・ナイト ～ネオン・グロウアップ～】 7月1日～8月26日 開催予定

ユー・エス・ジェイは、「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（以下、USJ）」にて、夏の新ナイト・エンターテイメント「ユニバーサル・サマー・マツリ・ナイト ～ネオン・グロウアップ～」を7月1日から8月26日まで開催する。

カラフルなネオンがまぶしい「夜祭り」をさらに盛り上げる、屋台の定番メニューがパークならではの遊び心で大変身した「夏祭り」グルメやグッズをはじめ、夜景も楽しめるレストランの夏限定メニューや、暑さを吹き飛ばすひんやりフード＆グッズなど、この夏だけの最新情報が公開された。

「夏祭りの金魚 レモンサイダー」や「超！！ チョコバナナ・チュリトス」など“夜祭り”気分を盛り上げるフードやペンライトが初公開

シュワっとしたレモンサイダーに、鮮やかな金魚が浮かび、夏祭りのウキウキ感が上がる「夏祭りの金魚 レモンサイダー」や夏祭り定番のチョコバナナが、チュリトスに変身した「超！！チョコバナナ・チュリトス」など、パークならではの遊び心あふれるメニューが登場。また夏祭りフードの定番・焼きそばが、紅ショウガとマヨネーズのトッピングもそのままに、カレー風味のナンとコラボした「カレーナン!? 焼きそばドッグ」としてワンハンドメニューになって登場する。

いちごの「かき氷」とソーダをグルグルかき混ぜて楽しむ「いちご練乳 ソーダスムージー」や、屋台の思い出をスウィーツにした「りんご飴 ～りんごのムース～」、「水風船 ～ピーチゼリー＆レアチーズムース～」も登場。また「NO LIMIT! グロウアップ Oh! マツリ」に欠かせないペンライトも登場する。

・販売開始予定日：6月29日



「夏祭りの金魚 レモンサイダー ネオン・カップ付き」/「夏祭りの金魚 レモンサイダー」

販売場所：ユニバーサル・マーケット内ハピネス・ワゴン

（左）夏祭りの金魚 レモンサイダー ネオン・カップ付き、（右）夏祭りの金魚 レモンサイダー

「超！！チョコバナナ・チュリトス」

販売場所：ユニバーサル・マーケット内ハピネス・ワゴン

「いちご練乳 ソーダスムージー」/「いちご練乳 ソーダスムージー ネオン・カップ付き」

販売場所：ユニバーサル・マーケット内トローリー・トリート

（左）いちご練乳 ソーダスムージー、（右）いちご練乳 ソーダスムージー ネオン・カップ付き

「カレーナン!? 焼きそばドッグ」

販売場所：ユニバーサル・マーケット内ホットドッグカート

「りんご飴 ～りんごのムース～」/「水風船 ～ピーチゼリー＆レアチーズムース～」

販売場所：ビバリーヒルズ・ブランジェリー

（左）りんご飴 ～りんごのムース～、（右）水風船 ～ピーチゼリー＆レアチーズムース～

ペンライト

販売場所：ユニバーサル・スタジオ・スーベニアなど

「SAIDO」、「パークサイド・グリル」で涼やかな夏限定グルメを満喫！

パーク内唯一のジャパニーズ・レストラン「SAIDO」では、葡萄シロップをかけることで色味が移ろう、紫陽花の庭園を模した夏限定の和デザートが登場する。落ち着いた店内では、ゆったりとした時間を過ごせる。

また「パークサイド・グリル」では、ひんやり冷たいグラニテ仕立てのソースが特徴の「オマール海老の冷製パスタ アメリケーヌのグラニテ添え」が初登場。他にも「ルイズ N.Y.ピザパーラー」や「メルズ・ドライブイン」でも夏にぴったりのメニューが用意されている。年間パスを持っている人限定の夜だけのおトクなセットメニューや、夜のパークでお腹を満足させる特別メニューも登場する予定。詳細は後日発表される。

ルイズ N.Y. ピザパーラー

プルドポーク＆チキン・スパイシー BBQ ピッツアセット

年間パス限定 おトクなセットメニュー

バジルマヨ・チキン、アルコールドリンクまたはソフトドリンク（R）付き

※16時から販売開始

マイメロディ＆クロミ、ミニオンなどのひんやりスウィーツやドリンクも登場

新コスチューム姿のマイメロディとクロミがデザインされたキュートなバケツ&スプーンとともに楽しめる「ソフローズン グレープ マイメロディ＆クロミ バケツ＆スプーン付き」が登場。また、「マイメロディ・ボトルストラップ アイスパック付き」も新たに登場する。キュートさ満点のアイスパック付きのアイテムで、夏のパークを快適に楽しめる。

「イーブル・イーツ」では、凍ったオレンジをハチャメチャにクラッシュして楽しめる「クラッシュ！ 大悪党のブラッドオレンジ・フローズンソーダ」が初登場。他にも、映画スター気分を味わえる「映画スターのミニオン・フラッペ ～ピーチ＆レモン～」も販売される。

・販売開始予定日：6月29日



「クロミ・ボトルストラップ アイスパック付き」/「マイメロディ・ボトルストラップ アイスパック付き」

販売場所：イルミネーション・シアター入口横フードカートなど

（左）クロミ・ボトルストラップ アイスパック付き、（右）マイメロディ・ボトルストラップ アイスパック付き

「ソフローズン グレープ マイメロディ＆クロミ バケツ＆スプーン付き」

販売場所：イルミネーション・シアター入口横フードカート

クラッシュ！大悪党のブラッドオレンジ・フローズンソーダ

販売場所：イーブル・イーツ

夏のパークに欠かせないクールネックリングやクールパック付きマフラータオルなども販売される。

クールパック付きマフラータオル

販売場所：ミニオン・マーケット・プレースなど

クールネックリング

販売場所：ワンナップ・ファクトリーTMなど

※メニュー、商品のデザイン、販売店舗および販売開始日などは、予告なく変更する場合があります。

※品切れの際はご容赦ください。

※天候や時間により営業しない店舗がありますので、あらかじめご了承ください。

チケット情報

夏限定のおトクなチケット「夏祭り満喫セット」

ナイト・ショーを、びしょ濡れになって間近で楽しめる「NO LIMIT! グロウアップ Oh! マツリ」特別鑑賞エリア入場券と楽しい夏祭りフード（超！！ チョコバナナ・チュリトス＆夏祭りの金魚 レモンサイダー ネオン・カップ付き）、そして好きなアトラクションをスムーズに体験できるエクスプレス・パスがセットになった夏限定のおトクなチケットが登場する。

下記4つのアトラクションのうち、1回優先体験

・ミニオン・ハチャメチャ・ライド

・ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド

・ジュラシック・パーク・ザ・ライド（休止期間：6月24日～7月7日）

・ジョーズ

【夏限定のおトクなチケット「夏祭り満喫セット」】

発売期間：8月26日まで

対象期間：7月1日～8月26日

価格：大人・子ども共通 5,650円

発売箇所： ユニバーサル・スタジオ・ジャパン WEB

※対象アトラクションが休止期間中の場合、他のアトラクションをお選びください。

※各アトラクションには、利用基準があります。ご確認の上、ご購入ください。詳しくは公式WEBサイトをご確認ください。

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