サンワサプライは、チェアのキャスターと交換することで椅子をしっかり固定し、安定して座れるチェア用固定脚「SNC−ADJST4N」を発売した。

同製品は、従来の固定脚とは異なり、装着しても座面の高さが変わらない新設計を採用。デスクや体型に合わせて調整した椅子の高さをそのまま維持しながら、キャスターを固定脚に変更できる。自宅でのテレワークや学習、フローリング床での作業など、椅子をしっかり固定して安定して座りたい環境におすすめだとか。差込シャフト部が直径11mm、長さ24〜26mmであれば、さまざまなチェアに対応できる。

チェアが転がらないように固定する専用固定脚。サンワサプライ製のキャスター差し込み式のほとんどのチェアに対応している。キャスターから交換しても高さが変わらないので、違和感なく座ることができる。チェア一脚分のキャスターを一度に交換できる、便利な5個セットになっている。差込みシャフト部が直径11mm、長さ24〜26mmであればどのようなチェアにも対応可能となっている。

［小売価格］2310円（税込）

サンワサプライ＝https://www.sanwa.co.jp