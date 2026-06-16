エアロパーツからイルミまで豊富なカスタマイズを展開

トヨタは2026年6月3日、「アルファード」の一部改良モデルを発売しました。今回の改良では、新たにZグレード（PHEV）とGグレード（HEV）を設定したほか、乗り心地や質感の向上を図るなど、商品力をさらに高めています。

そんな進化したアルファードを検討する際に注目したいのが、MODELLISTA（モデリスタ）ブランドのカスタマイズパーツです。

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アルファードは、2002年の登場以来、高級ミニバン市場をけん引し続ける人気モデルです。

ハイブリッドモデルも早くから展開されており、2003年には初代モデルに設定されました。

現行型となる4代目アルファードは、2023年6月にフルモデルチェンジを実施。「快適な移動の幸せ」をコンセプトに開発され、刷新されたプラットフォームによって快適性や乗り心地を大幅に高めています。

パワートレインはガソリン車、ハイブリッド車（HEV）、プラグインハイブリッド車（PHEV）の3種類をラインナップし、幅広いニーズに対応しています。

今回の一部改良では、中間グレードとなるZにPHEVモデルを追加したほか、HEV専用のエントリーグレードとしてGを新設しました。

さらに全グレード共通の改良として、新ボディカラー「ニュートラルブラック」を追加。足回りには周波数感応型ショックアブソーバーを採用し、よりしなやかな乗り心地を実現しています。

また、最上級グレードのExecutive Loungeでは、内装加飾をブロンズスパッタリングに統一し、上質感を高めました。

価格（消費税込み）は559万9000円から1069万9700円。4人乗り仕様の特別架装車「Spacious Lounge」は1276万9900円から1485万円となっています。

そんなアルファードには、トヨタカスタマイジング＆ディベロップメント（TCD）が展開するモデリスタブランドのカスタマイズパーツが用意されています。

街中で見かけるノーマル仕様とはひと味違う、自分だけの個性的な1台へと仕上げることが可能です。

まず紹介するのは、フロントスポイラーやサイドスカート、リアスカートなどをセットにした「モデリスタエアロパーツセット」です。

スタイルは「REGAL DIGNITY STYLE（リーガルディグニティスタイル）」と「BRIGHT NOBLE STYLE（ブライトノーブルスタイル）」の2種類から選択できます。

前者の「REGAL DIGNITY STYLE」（塗装済セット価格：36万8500円）は、ドレスアップマフラーも含まれており、威厳と華やかさを兼ね備えたスタイルを演出します。

一方、「BRIGHT NOBLE STYLE」（塗装済セット価格：28万500円）は、落ち着きと品格を感じさせる大人向けのデザインが特徴です。

また、「COOL SHINE KIT（クールシャインキット）」として、エクステリアの質感を高めるメッキ調パーツも用意されています。

セット価格は20万5700円。フロント・サイド・リアの各パーツを装着することで、統一感のある上質なスタイリングを実現できます。

くわえて、モデリスタ製のメッキ調フロントグリル（7万1500円）を装着すれば、フロントフェイスの印象が大きく変化し、ひと目でノーマル車との違いを感じられるでしょう。

さらに一部改良とともに、アルファード向けカスタマイズアイテムのラインナップも拡充されました。

ユーザーからの要望に応え、ルーフスポイラーにはLED非搭載モデル（塗装済：11万5500円）を追加。従来のLED搭載モデルとあわせて、好みに応じた選択が可能となっています。

また新アイテムとして、ドア下の路面を照らしてドライバーや同乗者を迎える「サイドウェルカムイルミ」（4万4000円）も設定。

夜間の乗り降りをサポートするだけでなく、高級ミニバンにふさわしい上質な演出を楽しめます。

インテリアでは、イルミネーション関連アイテムにも注目です。フロントシート足元を彩る「マルチカラーインテリアイルミネーション」（7万1500円）は、全7色から好みのカラーを選択可能です。

また、「LEDスマートフットライト」（2万4200円）はスライドドアと連動して点灯するホワイトLEDを採用し、夜間の乗り降りをサポートします。

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アルファードには、本記事で紹介したモデリスタパーツのほかにも、スポーティな印象を高めるGRパーツが用意されています。

さまざまなカスタマイズパーツを組み合わせることで、自分だけのオリジナルスタイルを楽しめるのも魅力のひとつです。