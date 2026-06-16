「大好きだよ」アルゼンチンの英雄が注目する日本代表戦士は？ 元同僚の長友佑都ではなく…
レジェンドから久保建英に賛辞だ。
元アルゼンチン代表の“英雄”ハビエル・サネッティが、ワールドカップで注目に値する選手として、日本代表MFの名前をあげた。
現役時代にインテルのバンディエラとして活躍し、引退後も同クラブの副会長を務めるサネッティ。アルゼンチン代表ではタイトルに届かなかったが、同国が輩出したサッカー界のレジェンドのひとりだ。
そのサネッティが母国紙『La Nacion』で、注目選手としてレアル・マドリーのブラヒム・ディアス、久保、同胞の後輩ニコ・パスの名前を出している。インテル専門サイト『FC Inter News』が伝えた。
サネッティは「モロッコのブラヒム・ディアスには注目だ。私はレアル・ソシエダの日本人MFタケフサ・クボが大好きだよ」と述べている。
「そしてもうひとり、ニコ・パスから目を離すな。コモで素晴らしい２シーズンだった。これほど若くてイタリアのような難しいリーグで才能を示してきたんだ。代表に多くの選択肢をもたらせる選手だよ」
ミランでの活躍からマドリーに復帰したブラヒム・ディアス、決してビッグクラブではないコモをチャンピオンズリーグ出場権獲得に導いたニコ・パスとともに、サネッティの目を引くのが久保なのは興味深い。欧州最高峰の舞台でインテルと対戦した際に目にとまったのだろうか。
サネッティは現役時代に長友佑都とプレーした人物だ。日本人選手のことも知っている。もちろん、だからといってインテルに推薦...ということはないだろうが、長友がリスペクトするレジェンドからの称賛の言葉は、久保の価値を改めて示していると言えるだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】久保はKポーズ、上田は拝みパフォ、長友はお決まりの…日本代表の北中米W杯公式ポートレートまとめ！
元アルゼンチン代表の“英雄”ハビエル・サネッティが、ワールドカップで注目に値する選手として、日本代表MFの名前をあげた。
現役時代にインテルのバンディエラとして活躍し、引退後も同クラブの副会長を務めるサネッティ。アルゼンチン代表ではタイトルに届かなかったが、同国が輩出したサッカー界のレジェンドのひとりだ。
そのサネッティが母国紙『La Nacion』で、注目選手としてレアル・マドリーのブラヒム・ディアス、久保、同胞の後輩ニコ・パスの名前を出している。インテル専門サイト『FC Inter News』が伝えた。
「そしてもうひとり、ニコ・パスから目を離すな。コモで素晴らしい２シーズンだった。これほど若くてイタリアのような難しいリーグで才能を示してきたんだ。代表に多くの選択肢をもたらせる選手だよ」
ミランでの活躍からマドリーに復帰したブラヒム・ディアス、決してビッグクラブではないコモをチャンピオンズリーグ出場権獲得に導いたニコ・パスとともに、サネッティの目を引くのが久保なのは興味深い。欧州最高峰の舞台でインテルと対戦した際に目にとまったのだろうか。
サネッティは現役時代に長友佑都とプレーした人物だ。日本人選手のことも知っている。もちろん、だからといってインテルに推薦...ということはないだろうが、長友がリスペクトするレジェンドからの称賛の言葉は、久保の価値を改めて示していると言えるだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】久保はKポーズ、上田は拝みパフォ、長友はお決まりの…日本代表の北中米W杯公式ポートレートまとめ！