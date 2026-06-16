16日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比37.8％減の2983億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同42.7％減の2194億円だった。



個別ではＮＥＸＴ ＭＳＣＩジャパンカントリー指数 <2643> 、グローバルＸ ＵＳ ＲＥＩＴ・トップ２０ <2018> 、グローバルＸ 半導体・トップ１０－日本株式 ＥＴＦ <282A> 、ＭＡＸＩＳ読売３３３日本株上場投信 <348A> 、上場インデックスファンド日経半導体株 <213A> など26銘柄が新高値。ＭＳＣＩ日本株高配当低ボラティリティ <1490> 、グローバルＸ ゲーム＆アニメ－日本株式ＥＴＦ <2640> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ ダブルインバース <2870> 、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経エンタメ・コンテンツ株指数 <586A> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ 鉄鋼・非鉄 <1623> が4.86％高、グローバルＸ メタルビジネス－日本株式 <2646> が4.06％高、ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ設備・人材積極投資企業２００ <1485> が3.42％高、ラグジュアリー厳選１０ 欧州株（ネットリターン） <499A> が3.19％高と大幅な上昇。



一方、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ アルミニウム上場投資信託 <1692> は4.80％安、ＳＭＤＡＭ Ａｃｔｉｖｅ ＥＴＦ <349A> は3.34％安と大幅に下落した。



日経平均株価が83円安となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1571億3300万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における前引け時点の平均1944億9100万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が157億800万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が126億2900万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が98億1000万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が96億4200万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が45億9400万円の売買代金となった。



株探ニュース