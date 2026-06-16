IL入りしているグラスノーについてロバーツ監督「何もしていない」

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は15日（日本時間16日）、腰痛により離脱中のタイラー・グラスノー投手について「グラスは何もしていない（状況）。うろついている感じで、進展は特にない」と明かした。当初は軽症とみられていたが、まさかの現状にファンのイライラは募っている。

グラスノーは今季開幕から好投を見せ、7登板で3勝0敗、防御率2.72をマークしていた。しかし5月8日（同9日）に腰痛で15日間の負傷者リスト（IL）入り。指揮官は当初「深刻な感じではないので、あまり不安はない」と軽症を強調していたが、6月7日（同8日）に60日間のILに移行した。

地元紙「カリフォルニア・ポスト」のジャック・ハリス記者がロバーツ監督の発言を伝えると、ファンからは「お金の無駄」「彼が戻ってくることはないだろう」「毎年起きている」「軽症にしては大ごとだね」「Glass（ガラス）」「トレードしろ」「ロバーツ監督はあまり心配していないと言っていたじゃないか」「一体どんな怪我を抱えているんだ？」など厳しい声が飛んだ。（Full-Count編集部）