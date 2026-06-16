ReoNa新曲「Lv.1 職業：人間」がTVアニメ『追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する』ED主題歌に決定！主題歌入りPV解禁

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ReoNaの新曲「Lv.1 職業：人間（読み：レベルワン ショクギョウ ニンゲン）」、7月2日からMBS/TBS系28局”スーパーアニメイズムTURBO”枠にて全国同時放送開始されるTVアニメ『追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する』エンディング主題歌に決定した。

■「エルマの歩む道のりに、ワクワクさせられます」（ReoNa）

「Lv.1 職業：人間」を表題曲としたReoNaの13枚目のシングル「Lv.1 職業：人間」は、8月26日にリリースされることも決定。さらに、TVアニメ第1話の放送に先駆けて7月3日0時より「Lv.1 職業：人間」の先行配信も決定し、Pre-add／Pre-saveキャンペーンが開始となった。

そしてTVアニメのメインPV第2弾が公開され、PV内ではエンディング主題歌「Lv.1 職業：人間」の音源も一部初解禁。また、本情報の解禁に併せて、ReoNaの新アーティスト写真も公開となった。

■ReoNa コメント

この度、TVアニメ『追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する』エンディング主題歌を担当させていただきます。ReoNaです。

傍目からは全てを失ったように見えても、馬鹿にされても、本人には確固たる知識がある。

爽快さすら感じるエルマの歩む道のりに、ワクワクさせられます。

エンディング主題歌「Lv.1 職業：人間」

そんなエルマのように、遊び心もふんだんに。

あぁ、私だって、いつか何者かになれたらいいな。

アニメとともに、お歌もお楽しみいただけますように。

■リリース情報

2026.07.08 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Amore」

https://ReoNa.lnk.to/Amore_paps

2026.07.22 ON SALE

SINGLE「Amore」

https://reona.lnk.to/Amore_SG

2026.07.03 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Lv.1 職業：人間」

2026.08.26 ON SALE

SINGLE「Lv.1 職業：人間」

■関連リンク

Pre-add/Pre-saveキャンペーンの詳細はこちら

https://www.sonymusic.co.jp/artist/ReoNa/info/584195

TVアニメ『追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する』 作品サイト

https://sh-anime.shochiku.co.jp/jukishi-anime/

ReoNa OFFICIAL SITE

https://www.reona-reona.com/