ＲＩＺＩＮは１５日、埼玉・川口市内で、女子スーパーアトム級に関する記者会見を実施し、同階級のカード４試合を発表した。“美女格闘家”として注目度の高いケイト・ロータス（２８＝フリー）は、“現役ＪＫ”ＮＯＥＬ（ノエル、１８＝ＤＥＬｉＧＨＴＷＯＲＫＳ）と「ＲＩＺＩＮ．５４」（８・１１トヨタアリーナ東京）で激突する。

出産のため伊澤星花が返上した同王座を巡る戦い。

グリーンのワンピースドレス姿のＮＯＥＬは「念願のケイト選手との試合が決まって超うれしいです。ずっとラブコールを送って全然反応してもらえなかったのが、やっと反応してもらえて、ついに戦えることになりました。一本かＫＯで面白い試合をしてタイトルに近づけるように頑張ります」と語った。

シックな黒ドレス姿のケイトは「やっとラブコールにお返事できるのがすごく嬉しく思います。自分はずっと判定（勝ち）だったんですけど、ノエル選手も自分に対して色々言ってるみたいなので、この２カ月死ぬ気で練習して、黙らせたろうかなと思います」と意欲を語った。

現役高校生であるＮＯＥＬは、８月の大会について「７月がテスト。今回初めて（試合が試験期間と）かぶっていないので、いつも以上にいい勝ち方ができるんじゃないかなと思います」と自信を口にした。

これにケイトは「１本取れると思うんやったら、取ってみたらええわぐらいの気持ちです」と大人の対応。ＮＯＥＬが今年３月に一本勝ちしたイ・ボミ戦で、打撃面では苦しんだ点を挙げ「あれじゃあ自分の打撃には勝てないんじゃないかな」と自信を口にした。

ＮＯＥＬから「でも全部判定じゃないですか」とケイトにＫＯ勝ちがないことを指摘されると、ケイトは「記念すべきＫＯ、ＴＫＯはＮＯＥＬ選手に受けてもらおうかな」と不敵に笑った。ＮＯＥＬも「自分は一本は取ったことあるんですけど、ＫＯがないのでバチバチに殴り合ってＫＯさせてもらいます」と応戦していた。

榊原ＣＥＯが「見えないトーナメント」と語る４試合。一本、ＫＯなどインパクトを残した勝者２人を大みそかでの王者決定戦に抜てきするプラン、秋に勝者同士で“準決勝”を行うプランもある。カード４試合は次の通り。

◆「ＲＩＺＩＮ ＬＡＮＤＭＡＲＫ １５ ｉｎ ＨＩＲＯＳＨＩＭＡ」７・１８広島グリーンアリーナ大会

大島沙緒里（３１＝リバーサルブロージム新宿 Ｍｅ、Ｗｅ）−イ・イェジ（２６＝韓国）

パク・シウ（３４＝韓国）−須田萌里（２１＝ＳＣＯＲＰＩＯＮ ＧＹＭ）

◆「ＲＩＺＩＮ．５４」８・１１トヨタアリーナ東京大会

ケイト・ロータス（２８＝フリー）−ＮＯＥＬ（１８＝ＤＥＬｉＧＨＴＷＯＲＫＳ）

◆「超ＲＩＺＩＮ．５ 浪速の超復活祭り」９・１０京セラドーム大会

ＲＥＮＡ（３４＝ＳＨＯＯＴＢＯＸＩＮＧ／シーザージム）−ナターシャ・クジュティナ（３７＝ロシア）