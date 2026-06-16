時速36km、メジャー1stAL『目を閉じても残る赤』（6/24発売）より「七月七日通り」ライブ映像公開！

6月24日(水)メジャーファーストアルバム『目を閉じても残る赤』を発売する東京・江古田発のロックバンド、時速36km。

6月15日(月)、そのメジャーファーストアルバムにも収録される楽曲「七月七日通り」のライブ映像が公開された。

【動画】時速36km / 七月七日通り【2025.12.14＠渋谷CLUB QUATTRO】

「七月七日通り」は時速36kmのライブでは欠かせない一曲で、本映像は、2025年12月開催された、チケット即完売の渋谷CLUB QUATTROワンマンライブ『時速36km presents “hyper(un) usual”(2025.12.14)』にて収録。

観客のシンガロングと一体となっている模様が伝わる映像となっている。

なお、「七月七日通り」は、メジャーファーストアルバムに収録されるにあたって再録音、今の時速36kmによってより洗練された最新音源となっている。

■リリース情報

時速36km

Major1st Album『目を閉じても残る赤』

2026年6月24日(水)発売

■時速36km プロフィール

2016年結成、東京江古田発の4人組ロックバンド。

痛みもやさしさも抱えたリアルさ、喜怒哀楽を曝け出す楽曲。感傷的で胸を打つ歌詞に、ストレートに刺さる唯一無二な仲川慎之介（Vo.G）の歌声。疾走感と爆発力を併せ持つサウンド、そして心に焼きつくライブパフォーマンスが魅力。

ライブハウスシーンに確かな存在感を放ち、2023年全国10箇所を単独で巡るリリースツアーを実施。ファイナル公演となった2024年度Zepp Shinjuku公演はSOLDOUTを記録。2025年のワンマンライブ、2026年の東名阪ワンマンツアーも全公演SOLDOUT。

2026年4月にはTVアニメ「ONE PIECE」エンディング主題歌に抜擢され、同年4月24日ポニーキャニオンよりメジャーデビュー。