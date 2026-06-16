中島啓太が14ランクアップ S・シェフラーは1位陥落【FedExCupランキング】
米国男子ツアー「RBCカナディアンオープン」を終えて、最新のフェデックスカップランキングが発表された。
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今大会でツアー初優勝を遂げた36歳のバド・コーリー（米国）が500ポイント（pt）を獲得。前週の56位から28位にジャンプアップした。3人が出場した日本勢では、中島啓太が大会を20位タイでフィニッシュ。14ランク上げて143位とした。金谷拓実は同29位タイで134→132位。平田憲聖は大会71位で5ランクダウンの151位としている。試合出場のなかった松山英樹はひとつ下げて32位。久常涼も同じくひとつランクダウンし40位となった。大会2位のマシュー・フィッツパトリック（イングランド）が3位から1位に浮上。スコッティ・シェフラー（米国）が2位に陥落し、キャメロン・ヤング（米国）も3位に落ちた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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