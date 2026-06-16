オランダと2-2ドロー

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は14日（日本時間15日）、米テキサス州ダラスでオランダと激突。2-2ドローで勝ち点1を獲得した。今大会ではユニホームに新制度が導入されており、気づいたファンから様々な声が上がった。

日本は今大会の初戦として強豪オランダと激突。2度リードを許す苦しい展開ながら、中村敬斗、鎌田大地のゴールで引き分けに持ち込んだ。

W杯初出場だった中村。ユニホームの右肩には「DEBUT」と刻まれたパッチがついていた。これは今大会で導入されたものだ。

英専門誌「フォー・フォー・トゥー」は、「デビューパッチは、ファナティクスがパニーニに代わって2031年からFIFAのトレーディングカードおよびステッカーの公式パートナーとなる新たなライセンス契約の一環として導入された」と説明。さらに次のように伝えている。

「選手がデビューを果たした後、金色の2026年W杯のグラフィックの下に『DEBUT』と記されたそのパッチは、選手のユニホームから取り外され、その後トレーディングカードへと生まれ変わる」

日本のファンも気づき、Xには「初めて知った！面白いね！」「敬斗のデビューパッチ付きでユニ欲しいな」「デビューパッチ付いてるねぇ。良いねぇ」などのコメントが寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）