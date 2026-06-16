W杯オランダ戦控え組がU-19日本代表と調整試合へ!! 練習場にはスタメン組の姿も
北中米ワールドカップを戦う日本代表はグループリーグ初戦オランダ戦(△2-2)から一夜明けた15日、練習パートナーのU-19日本代表とのトレーニングマッチを非公開で行う。冒頭のウォーミングアップが報道陣に公開され、オランダ戦でベンチスタートだった15人とDF吉田麻也(LAギャラクシー)が参加していた。
日本代表は14日、ダラスでオランダ戦を終えた後、同日中にベースキャンプ地のナッシュビルに戻った。オランダ戦の先発メンバーはトレーニングマッチには参加せず、サブ組のコンディション調整のために設けられたとみられる。
トレーニングマッチのウォーミングアップに参加したのはGK大迫敬介、GK早川友基、DF菅原由勢、DF板倉滉、DF長友佑都、DF瀬古歩夢、DF冨安健洋、DF鈴木淳之介、MF田中碧、MF鈴木唯人、FW町野修斗、FW後藤啓介、FW伊東純也、FW小川航基、FW塩貝健人の15人。伊東、菅原、冨安、小川、塩貝はオランダ戦に出場しており、出場時間を調整する可能性がありそうだ。
オランダ戦先発メンバーも一部練習場を訪れ、GK鈴木彩艶、DF渡辺剛、MF前田大然、MF中村敬斗、MF鎌田大地、MF佐野海舟はクラブハウス脇でテックボールに興じていた。その他、MF堂安律、DF伊藤洋輝、DF谷口彰悟もクラブハウス外に姿を見せた一方、FW上田綺世とオランダ戦で負傷したMF久保建英の姿はなかった。
(取材・文 竹内達也)
日本代表は14日、ダラスでオランダ戦を終えた後、同日中にベースキャンプ地のナッシュビルに戻った。オランダ戦の先発メンバーはトレーニングマッチには参加せず、サブ組のコンディション調整のために設けられたとみられる。
オランダ戦先発メンバーも一部練習場を訪れ、GK鈴木彩艶、DF渡辺剛、MF前田大然、MF中村敬斗、MF鎌田大地、MF佐野海舟はクラブハウス脇でテックボールに興じていた。その他、MF堂安律、DF伊藤洋輝、DF谷口彰悟もクラブハウス外に姿を見せた一方、FW上田綺世とオランダ戦で負傷したMF久保建英の姿はなかった。
(取材・文 竹内達也)