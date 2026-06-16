■6thオリジナルフルアルバム『タイトル未定』

2026年9月30日(水)リリース

特設サイト：https://sp.universal-music.co.jp/mrsgreenapple/6thalbum/

【初回生産限定BOX (CD + Blu-ray + GOODS)】

UPCH-29510 26,000円(税抜) / 28,600円(税込)

【初回生産限定BOX (CD + DVD + GOODS)】

UPCH-29511 26,000円(税抜) / 28,600円(税込)

▼初回生産限定BOX GOODS詳細

・BIG FACE アクリルパネル (3種セット)

・アイコニック パブミラー

・MGAチャーミングラビット

※初回生産限定BOXを確実に入手したい方は2026年6月23日(火)までのご予約をお勧めいたします。

【初回限定盤 (CD + Blu-ray)】

UPCH-29512 4,000円(税抜) / 4,400円(税込)

【初回限定盤 (CD+DVD)】

UPCH-29513 4,000円(税抜) / 4,400円(税込)

【通常盤 (CD)】

UPCH-20726 3,000円(税抜) / 3,300円(税込)

▼CD収録内容

「Carrying Happiness」

「夏の影」

「GOOD DAY」

「lulu.」「風と町」

「Variety」

他収録予定

▼初回生産限定BOX / 初回限定盤 特典映像収録内容

『Documentary - Episode 10』

●予約購入特典：GREEN CODE

下記対象店舗で期間中にMrs. GREEN APPLE 6thオリジナルフルアルバムを予約購入者に、予約購入特典の“GREEN CODE”を差し上げます。“GREEN CODE”を使用する応募可能な特典内容の第一弾は、下部の“Ringo Jam限定特典”をご確認ください。それ以外の特典については、今後随時ご案内いたします。

※詳細は順次発表いたしますので、すべて発表されるまで、“GREEN CODE”は大切に保管してください。

※対象商品１点を前金にてご予約につき、“GREEN CODE”を1つ差し上げます。

※“GREEN CODE”の付与方法は対象店によって異なります。

・店舗：ご予約時に“GREEN CODE”を記載した用紙を差し上げます。

・オンラインショップ：“GREEN CODE”の付与方法は、各ショップによって異なります。

※配布終了時期および詳細は後日ご案内いたします。“GREEN CODE”は大切に保管してください。

※“GREEN CODE”の再発行はいかなる場合もいたしかねます。

※当予約分も各チェーン別オリジナル特典の対象となります。

◯配布対象店舗／予約期間

“GREEN CODE”配布対象 予約期間：2026年6月19日(金) 各対象店舗の開店時より

※2026年6月16日(火)正午12:00〜2026年6月18日(木)の期間で対象店舗にてご予約いただいても“GREEN CODE”の配布はございませんのでご注意ください。

※予約終了日は各ショップによって異なります。詳しくは後日発表させていただきます。

※店舗毎に配布数に限りがございますので、お早めにご予約ください。

▼対象店舗

・HMV

・TOWER RECORDS ※一部店舗は対象外となります。

・TSUTAYA RECORDS ※一部店舗は対象外となります。

▼対象オンラインショップ

「GREEN CODE」配布対象 予約期間：2026年6月16日(火)正午12:00〜

※対象オンラインショップでご予約いただいた“GREEN CODE”の配布開始日は特典内容が決定次第のご案内となります。

※“GREEN CODE”の配布開始日は特典内容が決定次第のご案内となります。

※“GREEN CODE”の対象外の商品もございますので、“GREEN CODE”対象商品であることをご確認のうえご予約ください。

※予約終了日は各オンラインショップによって異なります。詳しくは後日発表させていただきます。

・MGA OFFICIAL STORE

・UNIVERSAL MUSIC STORE

・Amazon.co.jp

・HMV&BOOKS online

・@Loppi(LAWSON店内Loppi端末)

・TOWER RECORDS ONLINE

・楽天ブックス

●Ringo Jam限定特典

“GREEN CODE”第一弾特典 ※OFFICIAL FAN CLUB “Ringo Jam”会員限定

＜Mrs. GREEN APPLE Ringo Jam Tour “SHADOWS”＞チケット先行応募特典付きCD予約販売

購入リンク：https://lnk.to/MGA_6th_Album_fc

※本URLは2026年6月16日(火)12:00〜公開。

※チケット先行応募の対象は下記「Ringo Jam限定特典付CD販売URL」経由にてFC会員認証の上、ご購入いただいたCDのみとなります。それ以外での販売店、オンラインショップでのご購入は対象外となります。

※商品1点をご予約につき、“GREEN CODE”を1つ差し上げます。

※“GREEN CODE”1つで1枚まで応募可能となります。

※申込者・同行者とも“GREEN CODE”を持っていること、FC会員であることが条件となります。

※“GREEN CODE”を使って、本チケット先行応募受付以外にも予定している特典(上記＜PRE-ORDER BONUS -予約購入特典- GREEN CODE＞と同内容)にご応募が可能です。無くさないよう大切に保管してください。

【OFFICIAL FAN CLUB「Ringo Jam」会員限定チケット先行応募特典付きCD予約販売期間】

◯第1回：2026年6月16日(火)12:00〜2026年6月17日(水)23:59

⇒「チケット先行応募シリアル兼 GREEN CODE」通知日時：6月19日(金)16:00以降順次

◯第2回：2026年6月18日(木)00:00〜2026年6月23日(火)23:59

⇒「チケット先行応募シリアル兼 GREEN CODE」通知日時：6月24日(水)18:00以降順次

◯第3回：2026年6月24日(水)00:00〜2026年6月27日(土)23:59

⇒「チケット先行応募シリアル兼 GREEN CODE」通知日時：6月28日(日)18:00以降順次

▼チケット応募期間

【OFFICIAL FAN CLUB「Ringo Jam」年会員＋CD予約購入者限定 最速先⾏】(＊年会員対象)

2026年6月19日(金)16:00〜7月1日(水)5:00

●チェーン別オリジナル特典

下記ショップにてご購入いただいたお客様に、各チェーン別オリジナル特典を差し上げます。各チェーンの特典詳細は追って発表いたします。

対象商品：6th オリジナルフルアルバム 初回生産限定BOX / 初回限定盤 / 通常盤

・Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL STORE / UNIVERSAL MUSIC STORE

・タワーレコード

・HMV

・@Loppi

・TSUTAYA

・Amazon

・楽天ブックス

・セブンネットショッピング

・その他一般店

※Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL STORE およびUNIVERSAL MUSIC STOREの特典は共通となります。

購入サイト：https://lnk.to/MGA_6th_Album_ec

※本URLは2026年6月16日(火)12:00〜公開