試合中に見つかった大谷と村上の“やりとり”

大谷翔平投手と村上宗隆内野手が、試合中に交わした“コミュニケーション”が、日本でも反響を集めている。ドジャースは14日（日本時間15日）、敵地でホワイトソックスと対戦。大谷が放ったファウルをきっかけに始まった2人のやりとりが「楽しんでる」「胸熱シーン」と話題となった。

7回、大谷の痛烈ファウルが、ホワイトソックスベンチを襲った。直撃こそ免れたが、一歩間違えば大惨事の可能性もあった打球に球場は騒然。敵軍選手はビックリした表情を浮かべ、打席の大谷も呆然と立ち尽くした。不穏な空気に包まれつつあった球場を変えたのは、村上の大げさなリアクションだった。

大谷の打球がベンチに直撃しなかったことを確認すると、被っていた帽子を後ろを投げ飛ばし、“危ない”というポーズで猛アピール。打席の大谷はニヤリと笑みを浮かべて応えると、後輩の村上もすぐに表情を和らげ笑顔を見せた。

試合中に突如起こった、2人のパフォーマンスはすぐにSNS上で話題に。ファンからは「村上のリアクションに大谷も笑ってるの平和すぎる」「微笑ましい場面」「村上がすごい顔してるw」「大谷も笑うレベルって相当笑」「こんなシーンもっと見たい」などの声が寄せられていた。（Full-Count編集部）