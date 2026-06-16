沖縄は梅雨前線の影響で、記録的な大雨となっている所があります。きょうは沖縄や奄美、九州南部で激しい雨の降る所があるでしょう。沖縄では土砂災害に厳重な警戒が必要です。全国的には晴れる所が多く、関東も暑さが戻りそうです。

【沖縄は土砂災害に警戒】

沖縄や奄美付近に梅雨前線が停滞して、きょうも激しい雨の降る所があるでしょう。沖縄はこれまでの大雨で地盤の緩んでいる所もあります。少しの雨でも土砂災害に厳重な警戒が必要です。午前中は九州南部も雨となり、朝のうちは激しく降る所もある見込みです。午後は高知県を中心に、四国でも雨の降る所があるでしょう。本州付近は晴れ間が出て、関東も日差しが戻りそうです。

【関東は一気に暑く 熱中症に注意】

日中の気温は広い範囲で28℃くらいの予想です。東京も28℃と、7月上旬並みになりそうです。梅雨の晴れ間は熱中症に注意が必要です。札幌も25℃まで上がるでしょう。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 :25℃ 釧路:18℃

青森 :25℃ 盛岡:29℃

仙台 :27℃ 新潟:27℃

長野 :29℃ 金沢:28℃

名古屋:28℃ 東京:28℃

大阪 :28℃ 岡山:28℃

広島 :28℃ 松江:29℃

高知 :27℃ 福岡:29℃

鹿児島:27℃ 那覇:27℃

【梅雨前線北上 蒸し暑さ続く】

あすは、西日本や東日本の太平洋側を中心に雨雲が広がりそうです。木曜日は北陸や東北も雨となって、雷雨になる所もあるでしょう。週の後半は西日本や東日本で梅雨空の続く所が多くなりますが、それでも日中の気温は30℃近くまで上がり、これまで以上に蒸し暑くなってきます。