「今日、何する？」「どこ行く？」「何食べる？」と思ったとき、開くと必ず答えが見つかる書籍、『旬のカレンダー』。1年12ヵ月、四季に合わせてそのとき「旬」の、食べ物、花、レジャー、家事、行事、そして神社参拝やお墓参りの作法……など、お金をかけなくても毎日を充実させるために知っておきたいことを400個以上も紹介しています。今回は、Dr.コパさんに追加で伺った日々の小さな開運法について紹介します。

運の良し悪しは、傘を見ればわかる

6月といえば、梅雨ですね。雨が苦手という人も多いと思いますが、実は、開運のチャンスでもあります。

普段、ビニール傘を使っているという人は、傘や長靴、レインコートなど、雨の日に使うものを、ちょっといいものに買い替えてみるといいでしょう。

風水では、専用のものや上質なものを使うことが運気を上げると考えますから、急に雨が降ってきたというならともかく、ビニール傘を普段づかいしているなんていうのは、金運を下げるNG行為。

雨の日には、雨専用のグッズを使ったり、いい傘を持つことで、運気を上げることができますよ。

また、風水では、「いい傘を持つと、出会いが多くなる」ともいいます。

ちょっといい傘を持って入ったお店で素敵な人を見つけたら、わざと忘れてお店を出てみる……なんていうのもいいかもしれませんね！

『旬のカレンダー』では、普段の生活のなかの、衣食住にまつわる「これやりたかったのに、もう過ぎてる！」「もっと早く知っていれば！」と思うようなことを400個以上も紹介しています。季節感は、意識しなければどんどん日常から失われていってしまいますが、旬のものを味わい、年中行事をたのしむことは、慌ただしい日々のなか、少し立ち止まって心を落ち着けてくれるだけでなく、開運にもつながります。行うだけで開運につながる年中行事のほか、季節料理、旬の野菜、魚、菓子、花、など、お金をかけなくても暮らしと心を豊かにしてくれる様々なことを紹介しています。