【しらさぎＳ】ベラジオボンド 初タイトル奪取だ Ｖデータ全項目クリア＆阪神芝で２勝 充実一途の５歳馬に期待
「しらさぎＳ・Ｇ３」（２１日、阪神）
サマーマイルシリーズの開幕戦。データ班がプッシュするのはベラジオボンドだ。前走のマイラーズＣでは勝ち馬から０秒１差の３着に好走。充実一途の５歳馬が初タイトル奪取を目指す。また、６歳にしてオープン入りしたスイープアワーズは父ディープインパクト、母スイープトウショウという良血馬。こちらも重賞初制覇へ強い意気込みを示す。
▼傾向（過去１０年）
サマーマイルシリーズ初戦。２４年までは米子Ｓの名称でＯＰ競走として行われていたが、２５年から重賞の『しらさぎＳ』に格上げ。２４年は阪神競馬場のリフレッシュ工事に伴い、京都競馬場で開催。
▼人気
１番人気〈３・４・０・３〉
２番人気〈２・１・０・７〉
３番人気〈０・１・１・８〉
４番人気〈２・１・２・５〉
５番人気〈１・０・１・８〉
１番人気の信頼度はまずまず。ただ、７番人気以下が２勝、２着２回、３着５回と伏兵の台頭も。
▼所属
美 浦〈２・１・０・１８〉
栗 東〈８・９・１０・８６〉
▼Ｖパターン（勝ち馬１０頭が対象）
【１】ステップ
勝ち馬８頭が芝１４００〜１８００メートルから参戦。同７頭が４月以降に一度は出走していた。
【２】前走内容
勝ち馬７頭がＶか、負けても０秒９差以内だった。同じく７頭が６番人気以内に支持されていた。
【３】馬齢
３歳馬〈１・０・０・２〉
４歳馬〈４・３・２・１９〉
５歳馬〈４・４・５・２７〉
６歳馬〈１・３・２・３０〉
７歳以上〈０・０・１・２６〉
勝ち馬８頭を占める４、５歳馬が中心。
【４】距離実績
勝ち馬８頭がマイルで２勝以上をマーク。
【５】コース実績
勝ち馬７頭に阪神芝での勝利経験があった。
【６】決め手
逃 げ〈２・０・０・８〉
先 行〈４・５・４・２１〉
差 し〈２・４・２・４３〉
追 込〈２・１・４・３２〉
勝ち馬７頭が前走の４角を５番手以内で通過するか、メンバー２位以内の上がりをマークしていた。
▼結論 全項目クリアはカズミクラージュ、ファンダム、ベラジオボンドの３頭。このなかでは、阪神芝で２勝をマークしているベラジオボンドを最上位に取りたい。（記録室）