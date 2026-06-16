　データ班がイチ推しするベラジオボンド

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　「しらさぎＳ・Ｇ３」（２１日、阪神）

　サマーマイルシリーズの開幕戦。データ班がプッシュするのはベラジオボンドだ。前走のマイラーズＣでは勝ち馬から０秒１差の３着に好走。充実一途の５歳馬が初タイトル奪取を目指す。また、６歳にしてオープン入りしたスイープアワーズは父ディープインパクト、母スイープトウショウという良血馬。こちらも重賞初制覇へ強い意気込みを示す。

　▼傾向（過去１０年）

　サマーマイルシリーズ初戦。２４年までは米子Ｓの名称でＯＰ競走として行われていたが、２５年から重賞の『しらさぎＳ』に格上げ。２４年は阪神競馬場のリフレッシュ工事に伴い、京都競馬場で開催。

　▼人気　　　　　　　

　１番人気〈３・４・０・３〉

　２番人気〈２・１・０・７〉

　３番人気〈０・１・１・８〉

　４番人気〈２・１・２・５〉

　５番人気〈１・０・１・８〉

　１番人気の信頼度はまずまず。ただ、７番人気以下が２勝、２着２回、３着５回と伏兵の台頭も。

　▼所属　　　　　　　

　　美　浦〈２・１・０・１８〉

　　栗　東〈８・９・１０・８６〉

　▼Ｖパターン（勝ち馬１０頭が対象）

　【１】ステップ

　勝ち馬８頭が芝１４００〜１８００メートルから参戦。同７頭が４月以降に一度は出走していた。

　【２】前走内容

　勝ち馬７頭がＶか、負けても０秒９差以内だった。同じく７頭が６番人気以内に支持されていた。

　【３】馬齢

　　３歳馬〈１・０・０・２〉

　　４歳馬〈４・３・２・１９〉

　　５歳馬〈４・４・５・２７〉

　　６歳馬〈１・３・２・３０〉

　７歳以上〈０・０・１・２６〉

　勝ち馬８頭を占める４、５歳馬が中心。

　【４】距離実績

　勝ち馬８頭がマイルで２勝以上をマーク。

　【５】コース実績

　勝ち馬７頭に阪神芝での勝利経験があった。

　【６】決め手

　　逃　げ〈２・０・０・８〉

　　先　行〈４・５・４・２１〉

　　差　し〈２・４・２・４３〉

　　追　込〈２・１・４・３２〉

　勝ち馬７頭が前走の４角を５番手以内で通過するか、メンバー２位以内の上がりをマークしていた。

　▼結論　全項目クリアはカズミクラージュ、ファンダム、ベラジオボンドの３頭。このなかでは、阪神芝で２勝をマークしているベラジオボンドを最上位に取りたい。（記録室）