[6.16 北中米W杯グループリーグ第1節](アトランタ)

※01:00開始

<出場メンバー>

[スペイン]

先発

GK 23 ウナイ・シモン

DF 5 マルコス・ジョレンテ

DF 14 エメリク・ラポルト

DF 22 パウ・クバルシ

DF 24 マルク・ククレジャ

MF 8 ファビアン・ルイス

MF 16 ロドリ

MF 20 ペドリ

FW 7 フェラン・トーレス

FW 9 ガビ

FW 21 ミケル・オヤルサバル

控え

GK 1 ダビド・ラヤ

GK 13 ジョアン・ガルシア

DF 2 マルク・プビル

DF 3 アレックス・グリマルド

DF 4 エリック・ガルシア

DF 12 ペドロ・ポロ

MF 6 ミケル・メリノ

MF 10 ダニ・オルモ

MF 11 ジェレミ・ピノ

MF 15 アレックス・バエナ

MF 18 マルティン・スビメンディ

FW 17 ニコラス・ウィリアムス

FW 19 ラミネ・ヤマル

FW 25 ビクトル・ムニョス

FW 26 ボルハ・イグレシアス

監督

ルイス・デ・ラ・フエンテ

[カーボベルデ]

先発

GK 1 ヴォジーニャ

DF 3 ディニー

DF 4 ピコ

DF 13 シドニー・カブラル

DF 22 スティーヴン モレイラ

MF 6 ケヴィン ピナ

MF 7 ジョヴァネ カブラル

MF 10 ジャミロ モンテイロ

MF 15 ラロス ドゥアルテ

MF 20 ライアン メンデス

FW 19 ダイロン・リブラメント

控え

GK 12 マルシオ ロサ

GK 23 CJ ドス サントス

DF 2 ストピラ

DF 5 ローガン・コスタ

DF 24 ワグナー ピナ

DF 25 ケルヴィン ピレス

MF 8 ジョアン パウロ

MF 14 デロイ ドゥアルテ

MF 16 ヤニック セメド

MF 18 テルモ アルカンジョ

FW 9 ベンシモル

FW 11 ガリー ロドリゲス

FW 17 ウィリー セメド

FW 21 ヌーノ ダコスタ

FW 26 エリオ ヴァレラ

監督

レイテ ブリトーペドロ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります