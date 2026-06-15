スペインvsカーボベルデ スタメン発表
[6.16 北中米W杯グループリーグ第1節](アトランタ)
※01:00開始
<出場メンバー>
[スペイン]
先発
GK 23 ウナイ・シモン
DF 5 マルコス・ジョレンテ
DF 14 エメリク・ラポルト
DF 22 パウ・クバルシ
DF 24 マルク・ククレジャ
MF 8 ファビアン・ルイス
MF 16 ロドリ
MF 20 ペドリ
FW 7 フェラン・トーレス
FW 9 ガビ
FW 21 ミケル・オヤルサバル
控え
GK 1 ダビド・ラヤ
GK 13 ジョアン・ガルシア
DF 2 マルク・プビル
DF 3 アレックス・グリマルド
DF 4 エリック・ガルシア
DF 12 ペドロ・ポロ
MF 6 ミケル・メリノ
MF 10 ダニ・オルモ
MF 11 ジェレミ・ピノ
MF 15 アレックス・バエナ
MF 18 マルティン・スビメンディ
FW 17 ニコラス・ウィリアムス
FW 19 ラミネ・ヤマル
FW 25 ビクトル・ムニョス
FW 26 ボルハ・イグレシアス
監督
ルイス・デ・ラ・フエンテ
[カーボベルデ]
先発
GK 1 ヴォジーニャ
DF 3 ディニー
DF 4 ピコ
DF 13 シドニー・カブラル
DF 22 スティーヴン モレイラ
MF 6 ケヴィン ピナ
MF 7 ジョヴァネ カブラル
MF 10 ジャミロ モンテイロ
MF 15 ラロス ドゥアルテ
MF 20 ライアン メンデス
FW 19 ダイロン・リブラメント
控え
GK 12 マルシオ ロサ
GK 23 CJ ドス サントス
DF 2 ストピラ
DF 5 ローガン・コスタ
DF 24 ワグナー ピナ
DF 25 ケルヴィン ピレス
MF 8 ジョアン パウロ
MF 14 デロイ ドゥアルテ
MF 16 ヤニック セメド
MF 18 テルモ アルカンジョ
FW 9 ベンシモル
FW 11 ガリー ロドリゲス
FW 17 ウィリー セメド
FW 21 ヌーノ ダコスタ
FW 26 エリオ ヴァレラ
監督
レイテ ブリトーペドロ
※01:00開始
<出場メンバー>
[スペイン]
先発
GK 23 ウナイ・シモン
DF 5 マルコス・ジョレンテ
DF 14 エメリク・ラポルト
DF 22 パウ・クバルシ
DF 24 マルク・ククレジャ
MF 8 ファビアン・ルイス
MF 16 ロドリ
MF 20 ペドリ
FW 7 フェラン・トーレス
FW 9 ガビ
FW 21 ミケル・オヤルサバル
控え
GK 1 ダビド・ラヤ
DF 2 マルク・プビル
DF 3 アレックス・グリマルド
DF 4 エリック・ガルシア
DF 12 ペドロ・ポロ
MF 6 ミケル・メリノ
MF 10 ダニ・オルモ
MF 11 ジェレミ・ピノ
MF 15 アレックス・バエナ
MF 18 マルティン・スビメンディ
FW 17 ニコラス・ウィリアムス
FW 19 ラミネ・ヤマル
FW 25 ビクトル・ムニョス
FW 26 ボルハ・イグレシアス
監督
ルイス・デ・ラ・フエンテ
[カーボベルデ]
先発
GK 1 ヴォジーニャ
DF 3 ディニー
DF 4 ピコ
DF 13 シドニー・カブラル
DF 22 スティーヴン モレイラ
MF 6 ケヴィン ピナ
MF 7 ジョヴァネ カブラル
MF 10 ジャミロ モンテイロ
MF 15 ラロス ドゥアルテ
MF 20 ライアン メンデス
FW 19 ダイロン・リブラメント
控え
GK 12 マルシオ ロサ
GK 23 CJ ドス サントス
DF 2 ストピラ
DF 5 ローガン・コスタ
DF 24 ワグナー ピナ
DF 25 ケルヴィン ピレス
MF 8 ジョアン パウロ
MF 14 デロイ ドゥアルテ
MF 16 ヤニック セメド
MF 18 テルモ アルカンジョ
FW 9 ベンシモル
FW 11 ガリー ロドリゲス
FW 17 ウィリー セメド
FW 21 ヌーノ ダコスタ
FW 26 エリオ ヴァレラ
監督
レイテ ブリトーペドロ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります