【エビアン＝上地洋実、ジュネーブ＝阿部真司】先進７か国首脳会議（Ｇ７サミット）が１５日、フランス南東部エビアンで開幕する。

米国とイランが戦闘終結で合意したことを受け、ホルムズ海峡の航行再開に向けた対応策などについて協議する。イラン情勢を巡って米欧の間で亀裂が生じる中、結束を示せるかどうかが焦点となる。

議長国フランスのマクロン大統領は１４日、Ｘ（旧ツイッター）で、Ｇ７サミットでは、米イランの合意内容やホルムズ海峡の「長期的な開放」について協議する考えを示した。

中東情勢については、主に２日目の１６日に議論される。英仏主導の有志国はホルムズ海峡の航行再開に向け、機雷除去で貢献する用意を表明しており、連携のあり方を模索する見通しだ。Ｇ７としてイランの核兵器保有を認めない立場も再確認するとみられる。

協議には、中東諸国を代表してカタールとアラブ首長国連邦（ＵＡＥ）、エジプトの首脳も加わる予定だ。トランプ米大統領は１５日午後、Ｇ７サミットに出席するためエビアンに到着した。サミット期間中、これら中東３か国の首脳と個別に会談し、中東地域全体の安定化に向けて議論するとみられる。高市首相はＧ７サミット初参加となる。

１６日には、ウクライナ情勢に関する会合も開かれる。ウォロディミル・ゼレンスキー大統領を交え、外交的解決に向けた方策について協議する。また、世界的な貿易不均衡の是正や重要鉱物の供給網強化なども主要議題となる。今回のサミットでは、包括的な首脳宣言の採択は見送り、分野別の成果文書を個別に取りまとめる方向で調整している。