元プロテニスプレーヤーの伊達公子（55）が、4年ぶりに訪れた場所で撮影した夫婦ショットを公開し、反響が寄せられている。

【映像】伊達公子の夫婦ショット（複数カット）

2001年にドイツ人レーサーと結婚し、2016年に離婚。その後2022年1月、51歳で再婚した伊達。Instagramでは、結婚記念日に撮影した2ショットや鎌倉デート、浴衣姿で寄り添う仲睦まじい姿など、夫との写真をたびたび投稿している。

4年前と同じ場所で撮影した夫婦ショットに反響

6月13日の投稿では「4年振りの伊勢神宮。2021年夏至に訪れ、二見興玉神社からの猿田彦神社、そして外宮・内宮の正式参拝。その翌年の2022年に私たちは入籍。二見興玉神社が私たちにとってとても縁深い場所になったのです。2022年にも伊勢神宮へ。それ以来の伊勢神宮。」と、三重県・伊勢を訪れ、4年前と同じ場所で撮影した写真も公開。

続く投稿では、20年に一度執り行われる伊勢神宮の「お木曳」に夫婦で初めて参加したことも明かした。

これらの投稿に「幸せそう」「大変お似合いで、うらやましいです！」「とてもステキなお二人ですね」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）