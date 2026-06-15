水道局がオランダ戦中の配水量変化を公開!!「飲水タイムは俺等の排水タイム」サッカーファンが一斉にトイレ使用か
東京都水道局は15日、北中米ワールドカップ・日本代表対オランダ代表開催時間における配水量の変化を表したグラフを公開した。
水道局によると「大きなイベントを中継するようなテレビ番組が放映されると、お客さまの水使用量が急激に変動すること」があるという。そうした変動が生活に影響しないよう、あらかじめ水量・水圧の調整を行うなどして安定した水の供給に努めていると伝えている。
配水量のグラフでは、前半と後半の間にそれぞれ3分間設けられる「ハイドレーション・ブレイク」のタイミングで配水量がやや増加。そして、ハーフタイムには大きく増加していることが見て取れた。また、試合終盤は先週の同時刻と比較して配水量が少なく、試合終了のタイミングで先週と同程度の配水量まで増加していたことが分かった。
サッカー中継視聴者がハーフタイムなどの試合の合間や試合後にトイレに行っているもの、もしくは試合中にトイレに行かないようにしているものとみられ、そうしたデータが可視化されたことにファンからは「飲水タイムは俺等の排水タイムということですね」「最後の方はみんなトイレ行きたくても我慢して見てた感あるグラフもなんか共感できる」といった声が出ている。
水道局によると「大きなイベントを中継するようなテレビ番組が放映されると、お客さまの水使用量が急激に変動すること」があるという。そうした変動が生活に影響しないよう、あらかじめ水量・水圧の調整を行うなどして安定した水の供給に努めていると伝えている。
配水量のグラフでは、前半と後半の間にそれぞれ3分間設けられる「ハイドレーション・ブレイク」のタイミングで配水量がやや増加。そして、ハーフタイムには大きく増加していることが見て取れた。また、試合終盤は先週の同時刻と比較して配水量が少なく、試合終了のタイミングで先週と同程度の配水量まで増加していたことが分かった。
サッカー中継視聴者がハーフタイムなどの試合の合間や試合後にトイレに行っているもの、もしくは試合中にトイレに行かないようにしているものとみられ、そうしたデータが可視化されたことにファンからは「飲水タイムは俺等の排水タイムということですね」「最後の方はみんなトイレ行きたくても我慢して見てた感あるグラフもなんか共感できる」といった声が出ている。
(水道局)サッカー #ワールドカップ 等のイベント放送時には、お客さまの水使用量が急激に変動することがあります。— 東京都 水道・下水道 (@tocho_suido) June 15, 2026
東京都水道局では予め水量・水圧を調整するなど、お客さまに影響を与えないよう安定した水の供給に努めています。
オランダ戦の配水量の変化はこちら⇒https://t.co/rca4RYdt19 pic.twitter.com/NzTGEy3jCb