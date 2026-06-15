　東京都水道局は15日、北中米ワールドカップ・日本代表対オランダ代表開催時間における配水量の変化を表したグラフを公開した。

　水道局によると「大きなイベントを中継するようなテレビ番組が放映されると、お客さまの水使用量が急激に変動すること」があるという。そうした変動が生活に影響しないよう、あらかじめ水量・水圧の調整を行うなどして安定した水の供給に努めていると伝えている。

　配水量のグラフでは、前半と後半の間にそれぞれ3分間設けられる「ハイドレーション・ブレイク」のタイミングで配水量がやや増加。そして、ハーフタイムには大きく増加していることが見て取れた。また、試合終盤は先週の同時刻と比較して配水量が少なく、試合終了のタイミングで先週と同程度の配水量まで増加していたことが分かった。

　サッカー中継視聴者がハーフタイムなどの試合の合間や試合後にトイレに行っているもの、もしくは試合中にトイレに行かないようにしているものとみられ、そうしたデータが可視化されたことにファンからは「飲水タイムは俺等の排水タイムということですね」「最後の方はみんなトイレ行きたくても我慢して見てた感あるグラフもなんか共感できる」といった声が出ている。