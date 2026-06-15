中国・安徽省蚌埠市の観光地で行われた演劇で、突然乱入した観客が旧日本軍の兵士を演じていた役者に殴り掛かる騒ぎがあった。中国メディアの荔枝新聞が13日に報じた。

演劇では、旧日本軍の兵士らがとらえた女性を縛り付けて暴行を加える「残虐シーン」が演じられていたが、そこに突然、観客の高齢男性が飛び込んできて旧日本兵役の演者に飛び掛かり、蹴ったり殴ったりする暴行を加えた。男性はその後、スタッフによって引き離され、客席に戻った。

観光地の担当者は「このような事態は初めて」と話し、被害に遭った役者は病院で検査を受けたものの大きなけがはなかったと説明。「今後同様のことが発生するようなら、柵を設けることを検討する」としている。

荔枝新聞は「高齢男性は演劇に入り込みすぎたようだ」と伝えているが、ネットユーザーからは「入り込みすぎたというか、単に法的責任を負わずに人を殴りたかっただけだろう」「演技と分かってわざと乱入してるんだよ」「絶対にわざと。半世紀前じゃあるまいし」「安全な場所でしか勇敢にならないやつ」「入り込みすぎたようには見えない。このじいさんは頭がはっきりしてるよ。実際に街中でトラブルが起きたらぜひその調子で身を挺してほしいものだ」「実際の戦場だったらこのじいさんは真っ先に投降してるだろう」といった声が上がった。



また、「役者にとってはとんだ災難だ」「役者には労災が適用されるかな」といった声や、「こういう内容の演劇は好きじゃない」「そもそも演じるべき内容の劇じゃない」「演劇の内容自体に問題がある」「こういう演出自体やるべきではない。愛国主義教育にはさまざまな方法があるが、このやり方には賛成できない」といった声も少なくなかった。（翻訳・編集/北田）