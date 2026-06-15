新世代フューチャーソウルバンド・luv、Digital Single「ojigi」7月1日リリース決定

関西出身の5人組バンド・luv（ラヴ）が、Digital Single「ojigi」を7月1日（水）にリリースすることを発表。ジャケット写真も公開された。

luvは、メンバー全員が2003年生まれで、Y2Kネオソウルやファンク、ジャズ、ヒップホップなどのブラックミュージックに影響を受けたサウンドと、Hiyn（Vo/Gt.）が生み出す独特なリリック、そしてメンバーの巧みでグルーヴィーな演奏で、ライブシーンやSNSで話題の新世代バンド。

2025年2月にリリースした1st Mini Album「Already」収録曲「Send To You」がアジア各国でのバイラルチャート上位にランクインして話題を呼び、2026年のSpotify「RADAR: Early Noise 2026」に選出、「Music Awards Japan 2026」では最優秀ニュー・アーティスト賞とラジオ特別賞にノミネートされるなど、各所から注目を集めている。

そんなluvが、2026年夏にお届けするDigital Single「ojigi」のジャケット写真では、人と人との関係性や感情が混じり合うようなイメージを表現。楽曲の世界観を垣間見ることができる。

luv「ojigi」

また、7月20日（月・祝）には自身初のFCイベント『luv Fanclub live 追い焚き 1000℃ to 湯』が開催される。6月9日（火）より、「luv official fanclub 赤裸らぶ」にてFC先行受付が開始している。

あわせて、12月8日（火）には自身最大キャパシティとなるZepp DiverCityでの初ワンマン公演も決定。新曲のリリースを皮切りに、さらなる飛躍へ向けて勢いを増すluvに注目だ。

【リリース・ライブ情報】

luv Digital Single「ojigi」2026.07.01 Release

『luv Fanclub live 追い焚き 1000℃ to 湯』2026年7月20日（月・祝）開場 17:30／開演 18:00東京｜下北沢ADRIFTチケット料金（税込）：全自由（整理番号付） 4,500円受付期間：FC先行受付（抽選）2026年6月9日（火）21:00〜2026年6月21日（日）23:59詳細・申込：https://tixplus.jp/feature/luv-band/fanclublive/fc-bxgw6/

『luv live tour 2026 “by”』2026年12月8日（火）東京・Zepp DiverCity開場 18:00／開演 19:00and more…

チケット料金（税込）1F オールスタンディング（一般）5,500円1F オールスタンディング（学割）4,500円2F 指定席 6,000円（税込）

luv official HPhttps://luv-band.com/