ＪＲＡ関西定例記者会見が１５日、大阪市内で行われた。吉田正義理事長は会見の冒頭で宝塚記念（１４日・阪神）について「馬場入場時からゲリラ豪雨ということで、すぶぬれになりながら声援を送っていただき、ありがたいなと頭が下がる思いでした。息子さんの松本好隆さんにオーナーが変わっての連覇。昨年の『ザ・ロイヤルファミリー』ではないですが、競馬の継承を強く感じました」と競馬のロマンやドラマ性に触れた。

会見では今年の英国ダービーで、１番人気馬ベンヴェヌートチェッリーニの後肢がゲートに引っかかった不完全な状態でスタートを切られて着外に敗れ、『ノンランナー（出走取消）』とされたことについても言及された。審判担当の松窪隆一理事は「競走は成立させて、確定前に当該馬を競走から除外されたものとみなして馬券を返還する制度。仮に当該競走をＪＲＡで海外馬券発売していた場合、英国の規定に準じた対応を取ることになる。また、パリ協約に明記されており、多くの競馬主催国が導入していることから、今後、日本への導入の是非については検討したい」と話した。

また、３月１４日からグリーンチャンネル『中央競馬全レース中継』の無料ライブ配信を開始。ＹｏｕＴｕｂｅのＪＲＡ公式チャンネル、グリーンチャンネルウェブ、ＪＲＡ公式アプリで配信されるが、最大同時接続数はサービス開始以降、１日平均で約３３・３万人、５月３１日の日本ダービー当日は約５６・３万人の視聴があったと発表された。グリーンチャンネルの加入数は無料配信の影響もあり、サービス開始前（２月末時点）が３５万１２５８人だったのが、開始後（４月末時点）３１万８２７０人と、１割近い減少が見られたという。