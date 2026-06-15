【人生逆転！私の勝ち】街でバッタリ遭遇。ほらね、やっぱり友だちも2軍！＜第16話＞#4コマ母道場
きょうだいの絆は、不思議なものです。親子でもなければ友達でもない。同じ親から生まれた「仲間」であるはずなのに、ときにライバルであったり、味方であったり、敵になったり……。今回はそんなきょうだい間で生まれたコンプレックスのお話です。
第16話 幸せそうな顔をしないで！
【編集部コメント】
ハルミさん……アキナさんやユイナちゃんが幸せそうにしたからといって、ハルミさんが不幸になるわけではないのですよ？ アキナさんとユイナちゃんが辛そうにしていたからと言って、ハルミさんが幸せになれるわけではないのです。タカシさんに言われた「いつまで価値観の基準を他人に置いて生きていくの？」という言葉を、今一度じっくりとかみ砕いてみてください！
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第16話 幸せそうな顔をしないで！
【編集部コメント】
ハルミさん……アキナさんやユイナちゃんが幸せそうにしたからといって、ハルミさんが不幸になるわけではないのですよ？ アキナさんとユイナちゃんが辛そうにしていたからと言って、ハルミさんが幸せになれるわけではないのです。タカシさんに言われた「いつまで価値観の基準を他人に置いて生きていくの？」という言葉を、今一度じっくりとかみ砕いてみてください！
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙