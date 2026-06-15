【人生逆転！私の勝ち】街でバッタリ遭遇。ほらね、やっぱり友だちも2軍！＜第16話＞#4コマ母道場

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きょうだいの絆は、不思議なものです。親子でもなければ友達でもない。同じ親から生まれた「仲間」であるはずなのに、ときにライバルであったり、味方であったり、敵になったり……。今回はそんなきょうだい間で生まれたコンプレックスのお話です。

第16話　幸せそうな顔をしないで！



【編集部コメント】

ハルミさん……アキナさんやユイナちゃんが幸せそうにしたからといって、ハルミさんが不幸になるわけではないのですよ？　アキナさんとユイナちゃんが辛そうにしていたからと言って、ハルミさんが幸せになれるわけではないのです。タカシさんに言われた「いつまで価値観の基準を他人に置いて生きていくの？」という言葉を、今一度じっくりとかみ砕いてみてください！

原案・ママスタ　脚本・渡辺多絵　　編集・石井弥沙