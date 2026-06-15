6月15日に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。



■再開 ――――――――――――――



パーク２４ <4666> [東証Ｐ] 決算月【10月】 6/15発表

毎年10月末時点で100株以上を保有する株主を対象に、タイムズカー入会特典やカーシェアeチケット（保有株数と保有期間に応じて2～8枚）を贈呈する。



■拡充／変更 ―――――――――――



Ｄ＆Ｍカンパニー <189A> [東証Ｇ] 決算月【5月】 6/15発表

27年5月末から株主優待の基準日を年1回→年2回（毎年5月末と11月末）に変更し、年間の優待原資を2000万円に拡充。また、これまでの付与区分や継続保有条件を撤廃し、対象株主（300株以上保有）の人数に応じて1人あたりの優待相当額を算定のうえ、電子ギフトを贈呈する。



Ｈａｍｅｅ <3134> [東証Ｓ] 決算月【4月】 6/15発表

優待内容をiFace、ByUR、ByGLOW、Pixioの公式サイトで使えるクーポン各1000円相当に変更する。



エアークローゼット <9557> [東証Ｇ] 決算月【6月】 6/15発表

クーポンの対象に「airCloset Men's」を追加。



進学会ホールディングス <9760> [東証Ｓ] 決算月【3月】 6/15発表

500株以上保有株主に対する株主優待を拡充。QUOカードの金額を保有株数に応じて2000～4万円分に増額する。また、1000株以上保有株主への施設利用割引券を3000円相当→6000円相当に変更する。



クリアル <2998> [東証Ｇ] 決算月【3月】 6/15発表（場中）

優待品を従来のQUOカードから「デジタルギフト」へ変更。新たに1000株以上保有の区分（1万2000円分を贈呈）を追加する。27年9月末基準日以降は、1年以上継続保有する株主に対して優待額を1000円分上乗せし、保有株数と保有期間に応じて5000～1万3000円分を年2回贈呈する。



シンシア <7782> [東証Ｓ] 決算月【12月】 6/15発表（場中）

優待券の対象条件に「1年以上の継続保有」を追加。また、優待券を従来の割引率方式から定額割引方式（1万円以上の購入で3000円または4000円引き）へ変更する。



株探ニュース