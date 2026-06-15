１５日、新華社国家ハイエンドシンクタンクが発表した報告書「中国の若者：新時代の奮闘者と世界の貢献者」。（武漢＝新華社記者／陳曄華）

【新華社武漢6月15日】新華社国家ハイエンドシンクタンクは15日、中国湖北省武漢市で開かれた「2026年世界青年発展フォーラム」で、報告書「中国の若者:新時代の奮闘者と世界の貢献者」を発表した。

報告書は「時代の肖像」「発展の保障」「輝かしい使命」「世界への貢献」の四つの側面から、国家と世界の発展を促進する上での中国の若者の貢献と責任を示した。

報告書によると、中国の若者は複雑な時代の状況の下、国への思いや個人の理想、民族の偉業や人類の未来が入り混じる中で自らの役割を定め、時代への答案を記し、自信と包容、理性と実務志向、多様性と開放性という鮮明な特質を示している。

安定した社会環境と継続的な政策支援は、若者が安心して将来を計画し、長期的な奮闘に打ち込むための貴重な支えとなっている。現代の中国の若者は、中国の経済・社会の発展がもたらす機会の恩恵を享受するとともに、実際の行動で国の発展に貢献している。

現代の中国の若者は高い志を抱いて世界に目を向け、国際的な科学技術イノベーション協力や人的・文化交流、グローバルガバナンスに積極的に参加し、グローバル発展イニシアチブやグローバル安全保障イニシアチブ、グローバル文明イニシアチブ、グローバルガバナンス・イニシアチブの推進に向け、多くの分野で活力に満ちた若いエネルギーを注ぎ込んでいる。