【義母を捨てる】「私の家から出ていって！」説得もむなしく義祖母を完全拒絶＜第3話＞#4コマ母道場
世は超高齢化社会。義実家には、義両親だけでなく義祖父母もまだまだご存命……というケースもめずらしくないのかもしれません。そして義祖父母世代の年齢を考えると、介護が必要な場面も多いのではないでしょうか。もしあなたが「義祖父母の介護はもちろん義両親がやってくれるよね」と思っていたときに、介護拒否をされて孫である夫や自分に役割が回ってきたら……簡単に受け入れられますか？
第3話 泥沼の同居継続
【編集部コメント】
たしかにこの家は、もとはといえばチヨコさんの旦那さんが買ったもの。チヨコさんが「ここで一生過ごしたい」と思うのは当然ですよね。しかし今現在、この家の持ち主はミサコさん。そのミサコさんが「出ていってほしい」と言うなんて……まさに泥沼。息子たちの説得でチヨコさんはなんとかこの家に残れたようですが、以前にも増して義実家の雰囲気は、とんでもなくギスギスしたものになったのでした。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・石井弥沙
【編集部コメント】
たしかにこの家は、もとはといえばチヨコさんの旦那さんが買ったもの。チヨコさんが「ここで一生過ごしたい」と思うのは当然ですよね。しかし今現在、この家の持ち主はミサコさん。そのミサコさんが「出ていってほしい」と言うなんて……まさに泥沼。息子たちの説得でチヨコさんはなんとかこの家に残れたようですが、以前にも増して義実家の雰囲気は、とんでもなくギスギスしたものになったのでした。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・石井弥沙