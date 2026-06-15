オリオンビール×ORANGE RANGE、結成25周年記念コラボ始動　沖縄らしさあふれる第1弾グッズ発売

オリオンビールが、沖縄出身のロックバンド・ORANGE RANGE（オレンジレンジ）の結成25周年を記念したコラボレーション企画を始動。第1弾として、オリジナルコラボグッズを2026年6月12日（金）より発売した。

今回のコラボレーションは、沖縄を拠点に歩んできたオリオンビールと、同じく沖縄から全国へと音楽を届けてきたORANGE RANGEによる企画。結成25周年という節目を迎えたORANGE RANGEを祝うとともに、両者が共通して持つ“沖縄らしさ”を、グッズや企画を通じて発信していく。

第1弾として登場したのは、Tシャツ、トートバッグ、ラバーバンド、キーホルダー、クージーなどのオリジナルコラボグッズ。デザインは大きく2種類で展開される。

ひとつは、沖縄の太陽や明るい空気を思わせる「太陽デザイン」。オリオンビールとORANGE RANGEのロゴを組み合わせ、両者の持つ開放感や南国らしいムードを表現している。

もうひとつは、ORANGE RANGEの楽曲「ヤーヤーヤー」や、結成25周年の幕開けを飾った「メンソーレ feat.ソイソース（2026）」のミュージックビデオにも登場するキャラクター「サンドウィッチくん」をモチーフにしたデザイン。バンドの近年の活動やユーモアを感じさせるキャラクターが、日常で使えるアイテムに落とし込まれている。

ORANGE RANGEは、2001年に結成された沖縄出身の5人組ロックバンド。ロック、ヒップホップ、ポップス、ダンスミュージックなどを自由に横断するサウンドで、2000年代以降の日本の音楽シーンに大きな存在感を示してきた。代表曲の数々はもちろん、沖縄出身バンドとしての親しみやすさや、地元の空気を感じさせる表現も長く支持されている。

一方のオリオンビールも、沖縄を象徴するブランドとして、地元の食や観光、音楽、イベントと深く結びついてきた存在だ。今回のコラボレーションは、単なる記念グッズにとどまらず、沖縄発の企業とバンドが、それぞれのカルチャーを持ち寄る企画としても見ることができる。

ビール、音楽、Tシャツやトートバッグといった日常アイテムがつながることで、沖縄らしさは観光地のイメージだけではなく、生活やフェス、ライブの場にも広がっていく。2026年を通して両者ならではの企画も予定されており、ORANGE RANGEの25周年を彩るコラボレーションとして注目を集めそうだ。

Tシャツ

オリオン×ORANGE RANGE 太陽Tシャツ 4,400円（税込）

トートバッグ

オリオン×ORANGE RANGE サンドウィッチTシャツ 3,300円（税込）

ラバーバンド

オリオン×ORANGE RANGE トートバッグ 1,980円（税込）

キーホルダー

オリオン×ORANGE RANGE ラバーバンド 660円（税込）

クージー

オリオン×ORANGE RANGE キーホルダー 1,100円（税込）

【販売場所】

オリオン×ORANGE RANGE クージー 660円（税込）

オリオンビールオフィシャルストア 那覇 住所：沖縄県那覇市安里1丁目2番21号オリオンビールオフィシャルストア モトブ 住所：沖縄県国頭郡本部町備瀬148番地1オリオンビールオフィシャルストア 名護 住所：沖縄県名護市東江2丁目2−1オリオンビール公式通販：https://shop.orionbeer.co.jp/collections/orange-range ORIONBEER LIMITED POPUP STOREハルカス・ニッポン博覧会 会場：あべのハルカス近鉄本店 2Fイベントスペース期間：2026年8月17日（月）〜8月23日（日） ORANGE RANGE OFFICIAL GOODS SHOP https://shop.orangerange.com/categories/orion/products また、7月26日（日）に横浜BUNTAIにて、ORANGE RANGE結成25周年を記念して開催される「YOKOHAMA UNITE音楽祭 2026 presents ORANGE RANGE (祝)25周年 ベストヒット・チャンプルー」会場でも販売予定。詳細は後日発表される。