ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７４、伊７２ｂｐ、先週末から小幅に縮小
ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７４、伊７２ｂｐ、先週末から小幅に縮小
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:17時点）（%）
ドイツ 2.95
フランス 3.693（+74）
イタリア 3.666（+72）
スペイン 3.37（+42）
オランダ 3.061（+11）
ギリシャ 3.626（+68）
ポルトガル 3.308（+36）
ベルギー 3.492（+54）
オーストリア 3.196（+25）
アイルランド 3.122（+17）
フィンランド 3.293（+34）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:17時点）（%）
ドイツ 2.95
フランス 3.693（+74）
イタリア 3.666（+72）
スペイン 3.37（+42）
オランダ 3.061（+11）
ギリシャ 3.626（+68）
ポルトガル 3.308（+36）
ベルギー 3.492（+54）
オーストリア 3.196（+25）
アイルランド 3.122（+17）
フィンランド 3.293（+34）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）