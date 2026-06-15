ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏７４、伊７２ｂｐ、先週末から小幅に縮小
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:17時点）（%）
ドイツ　　　　2.95
フランス　　　3.693（+74）
イタリア　　　3.666（+72）
スペイン　　　3.37（+42）
オランダ　　　3.061（+11）
ギリシャ　　　3.626（+68）
ポルトガル　　　3.308（+36）
ベルギー　　　3.492（+54）
オーストリア　3.196（+25）
アイルランド　3.122（+17）
フィンランド　3.293（+34）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）