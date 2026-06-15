林道から日常の足まで、30〜40代を中心に幅広い層から支持

2025年9月15日に発売されたカワサキの「KLX230シェルパS」は、本格オフロードモデルの性能を継承しつつ親しみやすさが追求されたモデルです。

2024年に発売された「KLX230シェルパ」をベースに、さらに足つき性を高めた派生モデルで、ボディサイズは全長2060mm×全幅920mm×全高1125mm、シート高825mmとなっており、高張力鋼を用いたペリメターフレームが採用されています。

【画像】超カッコいい！ これがカワサキ「新型シェルパS」です！（16枚）

その心臓部には、粘り強い特性を持つ空冷4ストロークSOHC2バルブ単気筒エンジンが搭載されています。

この232ccの単気筒エンジンは、最高出力18PS／8000rpm、最大トルク19Nm／6400rpmを発揮し、スムーズで力強い走りを実現する仕様となっています。

ホイールサイズはフロント21インチ、リヤ18インチを採用し、オフロードでの走破性を確保しつつも、シート高を825mmに抑えることで良好な足つき性を実現しています。

また、ハンドル周りには、スマートフォン連携機能「RIDEOLOGY THE APP」に対応したフルデジタルのインストゥルメントが備わっています。

さらに、手元を保護するハンドガードや、荒れた道で車体下部を守るアルミ製スキッドプレートも標準で装備されています。

加えて、燃料タンク容量は7.6Lを確保しており、低中速域の扱いやすさと相まって、トレッキングからツーリングまで幅広く対応する設計がなされています。

価格（消費税込）は66万円に設定されており、実用性と趣味性を両立した一台として有力な選択肢となっています。

では、2026年6月現在、KLX230シェルパSはどの層に購入されているのでしょうか。

関東のカワサキ販売店担当者は次のように話します。

「KLX230 シェルパ Sは車重が軽く、取り回しがしやすいモデルです。

そのため、林道走行だけでなく日常使いを目的とされるお客様も多くなっています。

たとえば、平日は通勤や通学に使い、休日は荒れた路面を走るツーリングを楽しむといった幅広い用途で選ばれています。

当店には在庫が揃っており、1週間ほどお待ちいただければすぐに納車が可能です」

一方、関西の販売店担当者は次のように話します。

「KLX230シェルパSはおもに30〜40代のお客様を中心に、用途に合わせて選ばれている印象です。

たとえば、本格的なオフロード走行を想定した『KLX230』はシート高が高く、普段使いにおいては足つきに緊張感を覚えるお客様も少なくありません。

一方、林道トレッキングに特化したKLX230シェルパSは、ハンドガードなどの実戦的な装備を備えつつ、両足がしっかり地面に着く安心感があります。

また、シート高を抑えたKLXシェルパSは、街中での信号待ちやUターンでもストレスがなく、『週末の林道ツーリングだけでなく、普段の足としても気兼ねなく使いたい』といった理由で購入されたお客さまもいました。

現在KLX230の在庫はありませんが、KLX230シェルパSであれば在庫があり即納可能となっております」

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このように、KLX230シェルパSは足つきの良さと軽量な車体を武器に、多くのユーザーに支持されています。

林道トレッキングだけでなく日常使いにも対応できる柔軟性は、現代のライダーのニーズに合致しているといえます。

在庫状況も安定しており、これからオフロードライフを始めたい人にとって頼もしい選択肢となるかもしれません。